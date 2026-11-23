Die Journalistin Anna Preisler wurde bei einer Demonstration in Berlin von einer jungen Frau getreten. Die Opferin kritisiert die ausbleibende Verurteilung durch die eigene politische Blase und die Eskalation der Gewalt.

Die Journalistin Anna Preisler ist schwer erschüttert von einem Gewalt vorfall am Wochenende, bei dem sie bei einer Demonstration in Berlin von einer jungen Frau attackiert wurde. Die dreißigjährige Preisträgerin erlitt bei dem Vorfall eine leichte Gehirnerschütterung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie gibt an, dass es hätte viel schlimmer ausgehen können, da sie durch den Tritt fast ungebremst mit dem Hinterkopf neben einem Blumenkübel aufschlug.

Ablauf des Vorfalls und medizinische Folgen

Der Unfallhergang ereignete sich, nachdem eine vorherige Rempelei mit einer anderen Person beendet war. Preisler sagte aus, dass sie sich wieder hingestellt und nicht mehr an die beiden Frauen gedacht hatte, die kurz zuvor an ihr vorbeigelaufen waren. Die Frau, die sie Sekunden später frontal trat, erwischte sie so schwer, dass ihr übel wurde. Auf ihrem weißen Mantel befindet sich noch heute ein schmutziger Abdruck vom Stiefel der Angreiferin in Schritthöhe. Nach der Aufnahme im Krankenhaus wurde die Journalistin entlassen und hat sich ins Heim begeben, um sich noch einige Tage zu schonen, bevor sie wieder ihrer Arbeit nachgehen wird.

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Dokumentation und Gegenposition

Es liegt ein Video des Vorfalls vor, das zeigt, wie sich die Journalistin mit einem Schild in der einen Hand und einem Blumenstrauß in der anderen neben den Demonstrationszug stellte. Auf der einen Seite des Schildes steht der Slogan "Rape is no resistance", auf der Rückseite "Only peace, zero Intifada". Preisler erklärte, dass sie je nach Situation auch eine Israel- oder Deutschlandflagge bei sich trage. Sie betonte, dass sie die Taschenlampe mit dem Blumenstrauß hielt, um auf dem Rückweg den Weg zu erleuchten, als die Angreiferin zustieß.

Kritik an Eskalation und mangelnder Ächtung

Die angegriffene Frau übt scharfe Kritik an der öffentlichen Reaktion auf die Gewalt. Sie bemängelt, dass die Empörung ausbleibt und niemand aus der eigenen politischen Blase dazwischengeht. Sie zitiert Screenshots von Kommentaren, in denen sich Angehörige der eigenen Szene dafür rühmen, dass sie selbst solch eine Tat begangen hätten. Zudem kritisiert sie, dass Politiker wie Elif Eralp Angst vor ihrem eigenen Wahlvolk haben, während Autos abgefackelt und Politikerbüros beschmiert werden. Nur die Polizei greife ein, während in den sozialen Medien "Fame in der Bubble" herrsche.

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Hintergrund und langfristige Auswirkungen

Preisler, die seit Jahren an solchen Demonstrationen teilnimmt, stellt fest, dass es nicht an der Menge, sondern an einzelnen Akteuren zu einer Eskalation kommt. Sie beschreibt, wie Protestierende professionell agieren und Strafbares durch andere Wortwahl umgehen. Der Vorfall zeigt ihrer Meinung nach eine neue Qualität der Gewalt, da eine junge Frau, die keine palästinensischen Symbole trug, eine ältere Person schwer verletzte. Sie empfindet es als besonders schmerzhaft, dass die Angreiferin in Erwägung zog, eine ältere Person in Lebensgefahr zu bringen, was sie als unvorstellbar hinkriegerisch empfindet.

Reaktion der Umgebung und Sicherheitsaspekte

Während der Versammlung war die Polizei anwesend und fing eine der beiden Frauen nach der Rempelei ein, was der anderen Gelegenheit gab, sich Preisler zu nähern. Die Journalistin vermutet, dass dies ein Trick sein könnte, geht aber davon aus, dass die Situation sich sehr schnell entwickelte. Sie erwähnte auch, dass sie ihren Hund, der sie begleitete, sicher in ihr Verkehrsmittel gesetzt hatte, bevor die Attacke erfolgte. Trotz der schweren Verletzung, die fast lebensbedrohlich war, zeigt sich Preisler entschlossen, nach ihrer Genesung weiterhin friedlich aufzukreuzen und ihre Botschaft gegen sexualisierte Gewalt zu verbreiten.