Polizeieinsatz in Schwerte nach Störung der Grünen-Sitzung. Drei Verletzte, Pfefferspray und Neonazi-Aufkleber führen zu Ermittlungen des Staatsschutzes.

Die Polizei Nordrhein-Westfalen führte am Mittwoch einen großangelegten Einsatz in Schwerte durch, nachdem ein Unbekannter eine Sitzung in den Büroräumen von Bündnis 90/Die Grünen massiv störte. Die Situation eskalierte schnell und führte dazu, dass drei Personen verletzt wurden und ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Zunächst war unklar, ob der Angreifer giftige Substanzen wie Pfefferspray einsetzte, doch mehrere Teilnehmer klagten später über starke Atembeschwerden und Augenreizungen.

Einsatzstärke und Verletzte im Krankenhaus

Der Großeinsatz der Polizei wurde durch den Vorfall in der Geschäftsstelle in der Stadt Schwerte im Kreis Unna ausgelöst. Die Behörde rückte mit zahlreichen Kräften an, um die Lage zu kontrollieren und die Sicherheit der Anwesenden wiederherzustellen. Unter den Beteiligten befanden sich Personen, die durch den Angriff des maskierten Täters zu Schaden kamen. Die genauen Umstände der Verletzungen sind noch im Detail aufzuklären, doch die medizinische Versorgung erfolgte sofort nach dem Eingreifen der Notdienste.

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Polizeiliche Sicherung der Tatwaffen

An der Stelle des Geschehens sicherte die Polizei einen Feuerlöscher, dessen Rolle im Vorfall jedoch noch ungeklärt ist. Es ist derzeit unklar, ob dieses Gerät als Tatwaffe gegen Personen eingesetzt wurde oder ob es lediglich im Zuge der Rettungsmaßnahmen verwendet wurde. Zudem ermittelt die Fahndung nach dem Angreifer, dessen Identität zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht festgestellt werden konnte. Die Suche nach dem mutmaßlichen Täter läuft weiterhin auf Hochtouren.

Staatsanwaltschaft übernimmt die Ermittlungen

Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Dortmund hat die Ermittlungen übernommen und prüft den Verdacht einer politisch motivierten Straftat. Dieser Schritt unterstreicht die Schwere der Vorwürfe und die Absicht der Behörden, mögliche extremistische Hintergründe des Angriffs vollständig aufzuklären. Die Entscheidung zur Übernahme durch den Staatsschutz erfolgt in der Regel bei Tatverdachtsmomenten, die auf eine politische Motivation hindeuten.

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Neonazi-Aufkleber als möglicher Hinweis

Zusätzlich zu dem physischen Angriff ist auch ein Aufkleber an der Scheibe des Parteibüros Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen. Das Beschriftung auf dem Aufkleber lautet "Better dead than red". Die Herkunft dieses Aufklebers wird nun ebenfalls geprüft, da Berichte nahelegen, dass er aus dem Online-Shop eines bekannten Neonazis stammt. Die Polizei untersucht derzeit, ob ein direkter Zusammenhang zwischen diesem Symbol und dem Angriff auf die Sitzung besteht.

Reaktionen und Kontext der betroffenen Region

Mona Neubaur, die stellvertretende Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen und Mitglied der Grünen, erklärte in einer Aussage auf der Plattform X, dass der Angriff sie fassungslos mache. Sie betonte, dass der Vorwurf sich gegen Menschen richte, die sich ehrenamtlich für die Demokratie einsetzen und ein gutes Miteinander in der Gesellschaft fördern. Dieses Engagement verdiene Respekt und Schutz, niemals jedoch Gewalt und Einschüchterung. Schwerte selbst liegt etwa fünfzehn Kilometer südöstlich von Dortmund im Übergang vom Ruhrgebiet zum Sauerland. Die Stadt hat rund 46.000 Einwohner und wird von Bürgermeister Dimitrios Axourgos geleitet, der im September 2025 wiedergewählt wurde. Die Grünen sind dort die drittstärkste Kraft im Stadtrat nach der CDU.