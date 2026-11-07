Angriff auf Marius Borg Høiby vor Skaugum

Nachts brechen Eindringlinge in das Haus von Marius Borg Høiby ein und stoßen ihn. Polizei sichert Tatort, Anwalt bestätigt Gesundheit des Prinzen.

Am frühen Morgen des 6. November 2024 ereignete sich ein schockierender Einbruch in der Nähe von Oslo. Marius Borg Høiby, der 29-jährige Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, wurde in seinem Wohnhaus auf dem königlichen Anwesen Skaugum von einem unbekannten Mann angegriffen. Der Vorfall zwang die Sicherheitskräfte zu schnellem Handeln, da der Eindringling gewaltsam in das Gebäude gelangt war.

Gewaltsamer Einbruch in das Heim

Der Angriff fand in der Nacht zu Freitag statt, als sich Høiby laut Berichten des Magazins Se og Hør allein im Haus aufhielt. Er befand sich in entspannter Verfassung, hörte Musik und malte, als gegen Mitternacht unerwarteter Lärm die Störung unterbrach. Ein fremder Mann schlug und trat gegen die Eingangstür, bis er Zugang zum Inneren erhielt und Høiby körperlich angreifen konnte.

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Reaktion der Sicherheitskräfte

Der norwegische Polizeisicherheitsdienst PST bestärigte die Festnahme einer Person in unmittelbarer Nähe zu Høibys Wohnsitz. Da das königliche Anwesen von eigenen Sicherheitskräften geschützt wird, übergaben diese den Täter anschließend an die reguläre Polizei. Diese Maßnahmen sorgten dafür, dass der Angreifer kurz nach dem Vorfall festgenommen wurde und keine weiteren Schäden verursachen konnte.

Bestätigung durch den Anwalt Greaker

Der Anwalt von Marius Borg Høiby, Alexander Greaker, bestätigte öffentlich den Vorfall, betonte jedoch, dass es keine Hinweise auf schwere Verletzungen gibt. Laut seinem Mandanten geht es Høiby nach dem traumatischen Erlebnis wieder gut. Es liegen keine Informationen vor, die darauf hindeuten, dass er geschlagen oder physisch schwer belastet worden wäre, obwohl der Eindringling ihn gestoßen haben soll.

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Ermittlungen zum Motiv des Täters

Die norwegische Polizei arbeitet aktuell an den Details der Tat und klärt, wie der Mann auf das geschützte Gelände gelangte. Informationen von TV 2 deuten darauf hin, dass der festgenommene Mann Høiby persönlich nicht bekannt war. Die Behörden haben bisher keine Angaben zur Identität des Täters oder zu möglichen Vorwürfen gegen ihn gemacht, da die Ermittlungen noch im Gange sind.

Rechtliche Situation von Høiby

Parallel zu diesem Vorfall befindet sich Marius Borg Høiby bereits in Untersuchungshaft und trägt eine elektronische Fußfessel. Ein Gericht hat erst in dieser Woche entschieden, dass diese Maßnahme beibehalten wird. Das Haus, in das der Eindringling brach, liegt nur wenige Hundert Meter vom Hauptgebäude des königlichen Anwesens entfernt, wo sich auch das Königspaar zum Zeitpunkt des Vorfalls aufhielt.