Der Ukraine gelang es offenbar, russische Schiffe in der Ostsee und im Mittelmeer mit Seedrohnen anzugreifen. Das empört russische Beobachter, die sich mangels Alternativen mit 'Kaperfahrten' rächen wollen, wie sie im 16. Jahrhundert üblich waren.

"Wenn der Krieg noch ein oder zwei Jahre andauert, wird es möglicherweise keine russische Flotte mehr auf den weltweiten Handelsrouten geben",] der russische Polit-Blogger Igor Dimitriew nach ukrainischen Angriffen auf einen russischen Konvoi vor der libyschen Küste bei Bengasi.

Die Korvette "Merkury" soll dabei nach zwei Treffern im Hafenbecken gesunken sein: "So wurde ein Schiff, dessen Bau acht Jahre und Hunderte Millionen Dollar kostete, von einer Seedrohne im Wert von wenigen Hunderttausend Dollar zerstört.

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"]: "Der Feind verwehrt Russland faktisch bereits die sichere Schifffahrt im Schwarzen Meer und blockiert damit unter anderem den Großteil unserer Getreideexporte. Nun versucht er dasselbe in der Ostsee und im Mittelmeer.

"]: "Russlands Passivität auf den Weltmeeren ist nicht länger tragbar: Die Zerstörung von Schiffen in Libyen ist alarmierend. Ich frage mich, wie unsere Reaktion auf diese Provokation aussehen wird? Und vor allem: Wann werden wir sie zu sehen bekommen?

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"] zur Rettung der russischen Präsenz auf hoher See und erinnerte an die Freibeuter vergangener Zeiten, etwa Francis Drake und John Hawkins, die im Auftrag von Königin Elisabeth I. von England die Weltmeere unsicher machten. "Eine der effektivsten Methoden, die Ukrainer und ihre Vasallen zur See zu bekämpfen, wäre die Ausstellung von Kaperbriefen", so diese Wortmeldung: "Natürlich wird das heute nicht mehr so funktionieren wie während der englisch-spanischen und englisch-französischen Kriege, aber den Seekrieg teilweise Freiwilligen zu überlassen, wie es an Land bereits geschieht, kann zahlreiche Vorteile eröffnen.

"]. Er träumte bereits von einer "seriösen Piratenflotte", die vom "Anteil an der Beute" profitieren solle: "Die Aufgaben könnten vom Konvoi-Schutz reichen, d. h. dem Schutz unserer Seewege und einzelner Schiffe der Zivilflotte , bis hin zu Maßnahmen gegen feindliche Seemächte – und zwar nicht nur gegen die Ukraine, sondern auch gegen jene Länder, die es gewagt haben, provokante Angriffe auf russische Schiffe zu verüben.

"] allerdings die Erfolgsaussichten: "Meine Kollegen hängen immer noch einer Illusion an. Der Anteil der 'motivierten' Menschen im russischen Volk ist verschwindend gering, und sie sind entweder gefallen, im Fronteinsatz oder seelisch längst völlig gebrochen. Ich werde einen sehr unangenehmen Gedanken äußern, den offenbar noch nicht alle kapiert haben. Niemand wird sich mehr für irgendetwas begeistern, denn es kostet einen zu viel.

"]: "Die Ostsee ist unsere Achillesferse. Zar Peter der Große kämpfte 21 Jahre lang gegen die Schweden, um Zugang zu ihr zu erlangen. Wir haben verloren, wofür wir jahrhundertelang gekämpft haben. Die Europäer sind natürlich ein schwieriges Völkchen, aber unser Hauptproblem ist nicht Brüssel.

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Schließlich wurden wir nicht erobert, wir haben uns selbst zersetzt, sowohl 1917 als auch 1991. Der Verlust ist schwerwiegend, die Krise ernst, und wir müssen einen Ausweg finden. Wenn Russland die Türen verschlossen bleiben, muss es die Fenster eintreten. Genau wie einst Peter der Große.

"]: "Aktuelle maritime Zwischenfälle in der Ostsee und im Mittelmeer deuten darauf hin, dass Russland aufgrund des Scheiterns der Spezialoperation nun asymmetrischen Angriffen auf strategischen Seewegen ausgesetzt ist. Daher werden etwaige Landgewinne in der Ukraine Moskaus Rückzug von den Weltmeeren in keiner Weise ausgleichen, was wiederum seine Einflusssphären in Afrika und im Nahen Osten bedroht.

"] von Blogger Wladislaw Schurigin : "Offenbar haben wir immer noch unterschiedliche Vorstellungen davon, was es bedeutet, zu gewinnen. Wir messen Erfolg in vorgerückten Kilometern und Namen eroberter Ortschaften, der Feind hingegen daran, was wir nach einem weiteren Angriff nicht mehr ausrichten können, wie viel Kraft wir aufwenden und welche Pläne wir aufgeben müssen.

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