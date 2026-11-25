Koenigsegg will den Geschwindigkeitsrekord zurückholen: Der Jesko Absolut soll 532 km/h erreichen, sobald Reifen für diese extremen Belastungen bereitstehen

Motorsport-Total.com bei Google bevorzugenan der Ambition fest, das schnellste Serienauto der Welt zu stellen. Mit dem Jesko Absolut ist weiterhin ein Rekordversuch vorgesehen, der rechnerisch eine Höchstgeschwindigkeit von 532 km/h ermöglichen könnte.

Die Realisierung hängt momentan jedoch entscheidend davon ab, Reifen zu finden, die dieser massiven Belastung standhalten. Der Gründer und CEO des schwedischen Unternehmens bestätigte auf Instagram, dass der Versuch weiterhin auf der Tagesordnung steht. Er nannte jedoch keinen Zeitrahmen und erklärte, dass Koenigsegg erst weitermachen wird, wenn sie geeignete Reifen für den Job gefunden haben. Das ist besonders wichtig, da BYD die Messlatte zuletzt erheblich höher gelegt hat.

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BYD hat eine ernsthaft hohe Messlatte gesetzt Der rekordverdächtige Lauf fand auf einem gesperrten Abschnitt der E11-Autobahn in der Region Al Dhafra in Abu Dhabi statt. Der deutsche Rennfahrer Marc Basseng saß am Steuer und erreichte die erstaunliche Geschwindigkeit auf einem speziell präparierten Teil der öffentlichen Straße. Anders als einige frühere Höchstgeschwindigkeitsrekorde wurde die Leistung von BYD jedoch bei einem Lauf in eine Richtung erzielt, nicht bei einem Durchschnitt aus Hin- und Rückfahrt.

Das ist ein wichtiger Unterschied, da Wind- und Straßenbedingungen das Ergebnis beeinflussen können. Dennoch gibt es keinen Zweifel an der Bedeutung des Durchbruchs der 500-km/h-Grenze mit einem Serienfahrzeug. Der Yangwang U9 Xtreme nutzt vier unabhängig gesteuerte Elektromotoren, die zusammen 2.977 PS erzeugen. Das ist mehr als das Doppelte der Leistung des regulären U9, was den Xtreme zu einem besonders furchterregenden Gegner im zunehmend wettbewerbsintensiven Hypercar-Segment macht.

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BYD arbeitete auch mit Giti Tire zusammen, um spezielle Semi-Slick-Reifen für den Rekordversuch zu entwickeln. Die Partnerschaft unterstreicht, wie wichtig die Reifentechnologie wird, wenn Autos Geschwindigkeiten erreichen, die normalerweise mit Flugzeugen in Verbindung gebracht werden.im Jahr 2020 und beschrieb ihn als das schnellste Auto, das sie jemals bauen würden. Im Gegensatz zum auf die Rennstrecke fokussierten Jesko Attack verzichtet der Absolut auf den enormen Heckflügel zugunsten einer stromlinienförmigeren Karosserie, die den Luftwiderstand minimiert.

Der resultierende Luftwiderstandsbeiwert beträgt nur 0,278, was dem schwedischen Hypercar hilft, effizienter durch die Luft zu gleiten. Sein doppelt aufgeladener 5,0-Liter-V8-Motor leistet 1.280 PS mit normalem Benzin und bis zu 1.600 PS bei Verwendung von E85. Ein neungängiges Light Speed-Getriebe überträgt die Kraft auf die Hinterräder. Die Schweden haben seitdem weitere Beweise geliefert, dass das Auto die notwendige Leistung hat.

Im Juli 2024 enthüllte Christian von Koenigsegg, dass ein Chassis-Dynamometer-Test den Jesko Absolut im neunten Gang über 500 km/h gebracht hat, ohne den Drehzahlbegrenzer zu erreichen. Die Konfiguration berücksichtigte aerodynamischen Widerstand und Rollwiderstand, obwohl ein Dyno-Test natürlich nicht feststellen kann, wie stabil das Auto bei diesen Geschwindigkeiten auf einer echten Straße wäre. Koenigseggs aktuelle Kommentare deuten darauf hin, dass die Suche nach den richtigen Reifen die größte Herausforderung bleibt. Das ist leicht nachvollziehbar.

Bei mehr als 500 km/h erleben Reifen enorme Zentrifugalkräfte und Hitze, was Haltbarkeit und Stabilität absolut kritisch macht. Der Rekord des Yangwang U9 Xtreme zeigt auch, dass geeignete Reifen für dieses zunehmend exklusive Geschwindigkeitsgebiet entwickelt werden können. BYD und Giti entwickelten eine Lösung für ein elektrisches Hypercar mit fast 3.000 PS, was jedoch nicht automatisch bedeutet, dass dieselben Reifen für den Jesko Absolut geeignet wären, der ein komplett anderes Konzept verfolgt.

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Koenigsegg hat zuvor mit Michelin an Hochgeschwindigkeitstests von Reifen gearbeitet. Das Unternehmen muss sicherstellen, dass jede Lösung seinen eigenen anspruchsvollen Sicherheitsanforderungen entspricht, bevor es einen Rekordversuch unternimmt. Hinzu gesellt sich die Frage nach einem geeigneten Standort. Ein 530-km/h-Lauf erfordert eine außergewöhnlich lange, gerade Asphaltstrecke, die es dem Fahrer idealerweise ermöglicht, allmählich zu beschleunigen und ohne starkes Bremsen gegen Ende der Strecke zu verlangsamen.

Derzeit legt Koenigsegg kein Datum für den Testlauf fest. Die Schweden haben bereits gezeigt, was der Absolut in Beschleunigungs- und Bremstests leisten kann. Jetzt braucht es die richtigen Reifen und genug Raum, um sich auszudehnen. Wenn alles zusammenkommt, könnte BYDs Regentschaft an der Spitze überraschend kurz sein.

Der Wettbewerb könnte in Zukunft noch härter werden, wenn ich Marken wie Tesla und Bugatti entscheiden, sich am Kampf um den Geschwindigkeitsthron zu beteiligen. Tesla hat ebenfalls einin den Raum gestellt. Das ist hingegen noch lange keine verifizierte Fähigkeit des Showcars. Das elektrische Sportauto ist noch nicht einmal in Produktion.

Tesla strebt als Starttermin für die Fertigung 2028 an. In der Zwischenzeit könnte Bugatti versucht sein, ins Höchstgeschwindigkeitsspiel zurückzukehren, nachdem Mate Rimac Interesse an der Verfolgung weiterer Rekorde bekundet hat. Der Tourbillon könnte das Auto sein, das dies ermöglicht. Auch Bugatti-Präsident Christophe Piochon bestätigt, dass die Leistung des neuen Hybrid-Hypercars dem Unternehmen ermöglichen sollte, zusätzliche Geschwindigkeitsrekorde aufzustellen.