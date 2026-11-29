Ein ukrainische Angriff auf russische Schiffe vor der libyschen Küste führte zu Unmut in Rom. Selenskyj räumt nun ein, dass die Operation nicht mit den europäischen Partnern abgestimmt war.

Ein ukrainische Angriff auf russische Schiffe vor der libyschen Küste führte zu Unmut in Rom. Selenskyj räumt nun ein, dass die Operation nicht mit den europäischen Partnern abgestimmt war.hat eingeräumt, dass der ukrainische Angriff auf russische Schiffe vor der libyschen Küste nicht vorab mit europäischen Partnern abgestimmt worden war.

Das teilte Selenskyj am Freitag nach einem Telefonat mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mit, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.

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„Ich habe bestätigt, dass die jüngste Operation in Libyen ohne vorherige Abstimmung mit unseren europäischen Partnern durchgeführt wurde“, schrieb Selenskyj auf der. Zugleich betonte er, dass die zuständigen Behörden beider Länder künftig alle notwendigen Informationen austauschen und eine direkte, regelmäßige und effektive Kommunikation aufrechterhalten sollten.in einem Marinestützpunkt in Bengasi versenkt, wie Reuters berichtet.