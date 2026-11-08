Angriff in Krakau: Waffenbesitz und Extremismus in Polen im Fokus

Nach dem tödlichen Angriff in Krakau wächst die Debatte über Waffenbesitz in Polen. Der Geheimdienst ABW meldet mehr rechtsextreme Aktivität.

Nach dem tödlichen Angriff in Krakau steht Polen vor einer Debatte über Schusswaffen, Extremismus und politische Verantwortung. Der Todesschütze feuerte mit einer Art Sturmgewehr wahllos auf Menschen. Die Ermittlungen zu den Kontakten des Täters und zu einem möglichen politischen Motiv laufen, und belastbare Schlussfolgerungen liegen noch nicht vor.

Die Tat hat in Polen eine Diskussion ausgelöst, die weit über den Einzelfall hinausreicht. Der polnische Inlandsgeheimdienst ABW verweist in seinem Bericht für 2024 und 2025 auf eine wachsende Aktivität rechtsextremer und staatsfeindlicher Gruppierungen im Land.

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Waffenbesitz in Polen: Zahlen und Entwicklung

Die Zahl der registrierten Schusswaffen in Polen hat nach Angaben der Behörden vor einigen Monaten die Marke von einer Million überschritten. Dieser Anstieg zeigt, dass die Nachfrage nach Waffenbesitz deutlich gewachsen ist.

Bei einer Bevölkerungszahl von gut 37 Millionen Menschen kommen rechnerisch etwa 27 Waffen auf 1.000 Einwohner. Bei den europäischen Spitzenreitern Finnland und Österreich liegen diese Werte über 30. Im europäischen Vergleich befindet sich Polen daher sowohl bei dieser Kennziffer als auch bei der Zahl der registrierten privaten Waffenbesitzer im hinteren Bereich.

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Als Ursache nennt die Analyse vor allem den Krieg in der Ukraine und das damit verbundene Gefühl der Gefährdung. Hinzu kommen die neue Bedeutung von Sicherheit und eine größere Akzeptanz des Militärischen in der Gesellschaft.

Extremismus und politische Lager im Streit

Der ABW sieht in Polen eine starke Radikalisierung politischer Kräfte in einem stark polarisierten Land. Dagegen sind linksextreme und religiös-islamistische Strömungen nach dieser Einschätzung nur schwach ausgeprägt.

Rechtsradikale und nationalistische Milieus sind dem Bericht zufolge in Polen stark vertreten. Teile dieser Szene überlappen sich mit der gewaltbereiten Fußball-Fanszene und unterhalten Verbindungen zu ihr.

Die Aufforderung, den Angriff nicht politisch zu instrumentalisieren, richtete sich an die Parteien. Ob dieser Appell wirkt, ist offen, denn die Stimmung in klassischen Medien und vor allem in sozialen Netzwerken ist stark aufgeheizt. Im Internet kursieren Verschwörungstheorien, wonach die Regierung die Tragödie als Vorwand für die Einführung des Ausnahmezustands nutzen könnte. Das Regierungslager dürfte seinerseits die wachsende Radikalisierung der Opposition und ihr nahestehender Milieus betonen.

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Folgen für Waffenrecht und öffentliche Sicherheit

Die Waffenpolitik Polens bewegte sich in den vergangenen Jahren eher in die entgegengesetzte Richtung. Der Schwerpunkt lag nicht darauf, Waffenbesitz einzudämmen, sondern darauf, der steigenden Nachfrage besser zu entsprechen, ohne die öffentliche Sicherheit zu stark zu gefährden.

Die Zahl der Eintritte in Sportschützenvereine gilt als Ausdruck dieser Entwicklung. Sie beruht nach Einschätzung der Analyse wohl weniger auf sportlichem Interesse im engeren Sinn, sondern eher auf dem Wunsch nach Schutz. Manche betrachten Waffenbesitz als eine Art private Versicherung für alle Fälle.

Ob ein restriktiver Kurs bei der Vergabe von Waffenerlaubnissen folgt, ist angesichts der weiter steigenden Nachfrage und starker politischer Kräfte, die dem entgegentreten wollen, derzeit nicht absehbar. Fest steht, dass die Debatte über Waffenrecht, Extremismus und öffentliche Sicherheit in Polen in den kommenden Monaten an Schärfe gewinnen dürfte.