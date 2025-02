Angriff in München: Söder fordert Entschlossenheit, Scholz kündigt Abschiebeflug an

Ein mutmaßlicher Anschlag in München hat am Tag mehrere Menschen verletzt. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder zeigte sich erschüttert und forderte Entschlossenheit in der Bekämpfung von Gewalt. Bundeskanzler Olaf Scholz verurteilte den Anschlag und kündigte einen Abschiebeflug mit Straftätern nach Afghanistan an.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich am Tatort eines mutmaßlichen Anschlag s in München ein Bild gemacht. Ein Auto fuhr in eine Menschenmenge, es gibt viele Verletzte. Söder zeigte sich erschüttert und betonte die Entschlossenheit der Behörden, dass sich in Deutschland etwas ändern müsse. Er dankte der Polizei für ihr schnelles Eingreifen, das Schlimmeres verhindert habe.

Söder lobte die Polizei für die rasche Reaktion, die sicherlich verhindert habe, dass es zu weiteren Gefährdungen oder Verletzungen kam. Die Hintergründe des Vorfalls werden noch geklärt. Auch Innenminister Joachim Herrmann (CSU) dankte der Polizei für ihr schnelles Eingreifen. Der afghanische Tatverdächtige sei nach ersten Informationen früher schon mit Betäubungsmitteln und Ladendiebstählen aufgefallen. Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bezeichnete den Tag als einen schwarzen Tag für München. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verurteilte den Anschlag als „furchtbaren“ und forderte die Justiz auf, mit all ihren Möglichkeiten gegen den Täter vorzugehen. Scholz bekräftigte, dass der nächste Abschiebeflug mit Straftätern nach Afghanistan bereits organisiert sei und in Zukunft solche Flüge fortgesetzt werden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte, die Antwort auf solche Anschläge müsse sein, dass der Rechtsstaat maximale Härte zeige. Die Bundesregierung habe die Gesetze zur Ausweisung von Gewalttätern und für mehr Abschiebungen massiv verschärft, sagte sie in Berlin, und dies müsse nun konsequent durchgesetzt werden. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) warnte vor einer Spaltung der demokratischen Gesellschaft. Angesichts der Herausforderungen im Äußeren wie im Innern sei es umso wichtiger, dass wir auch in unserem Land als Demokraten zusammenstehen. Dass wir uns nicht spalten lassen, weder von Rechtsextremisten noch von Islamisten, die unseren Rechtsstaat von innen herausfordern. Die CDU-Fraktion rief dazu auf, den Rechtsstaat konsequent zu verteidigen und das Ergebnis der Ermittlungen abzuwarten. Die AfD forderte eine Migrationswende. Den Opfern und ihren Familien wurden die Verbundenheit und Unterstützung der politischen und gesellschaftlichen Landschaft Deutschlands ausgedrückt. Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) wies auf Angebote für Menschen hin, die wegen des mutmaßlichen Anschlags dringend psychische Unterstützung benötigen





