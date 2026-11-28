Zwei Männergruppen sind einem Zug in Bayern heftig aneinandergeraten. Dabei wurden drei Personen verletzt, zwei davon schwer. Die Fahrt musste unterbrochen werden, Fahrgäste auf Ersatzverkehr ausweichen.

ist ein Streit zwischen zwei Männergruppen eskaliert. Drei Personen erlitten Verletzungen. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Gruppen sich schon zuvor im Raum Ulm gestritten hatten.

Im Zug seien sie in der Nacht zu Samstag wieder aufeinandergetroffen, und der Streit sei eskaliert. Einer der Männer habe ein Messer benutzt. Die offenbar angreifende Gruppe habe den Zug noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen. Nach den mutmaßlichen Angreifern werde nun gefahndet.

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Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht der bayerischen Polizei zufolge nicht. Die drei Verletzten seien nach dem Streit in der Bahn zurückgeblieben. Die 22 und 24 Jahre alten Männer kamen mit Schnitt- und Stichverletzungen in Ulmer Kliniken. Ein leicht verletzter 19-Jähriger wurde noch am Einsatzort entlassen.bei Senden und schickte zahlreiche Einsatzkräfte dorthin.