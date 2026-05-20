Ein Buckelwal, der vor der Ostseeinsel Poel gestrandet war und "Timmy" genannt wurde, wurde in einer aufwendigen Rettungsaktion durch das Skagerrak in die Nordsee und zum Atlantik gebracht. Er kam vor mehr als zwei Wochen in der Nordsee frei, nun ist er tot vor Dänemark gestrandet worden und das Tier wurde offiziell tot erklärt, hie ist keine Überlebenschance gesehen zu haben.

Mithilfe eines Schleppers und eines Lastkahns wurde der vor der Ostseeinsel Poel gestrandete Buckelwal , von vielen "Timmy" oder "Hope" genannt, in einer aufwendigen Aktion um die Nordspitze Dänemarks herum durch das Skagerrak in die Nordsee und gen Atlantik gebracht.

Vor mehr als zwei Wochen wurde er in der Nordsee freigelassen. Jetzt ist offiziell: Das Tier hat nicht überlebt, der Wal ist vor Dänemark gestrandet und tot. Der Wal-Experte Fabian Ritter wagt eine Prognose hinsichtlich der Geschlechtsbestimmung von dem vor der dänischen Küste gestrandeten und verendeten Buckelwal. Der Meeressäuger, von vielen "Timmy" oder "Hope" genannt, soll laut dem Meeresbiologen...

... Da das vor der Ostseeinsel Poel gestrandete Tier seinerzeit auf dem Bauch lag, habe man genauere Geschlechtsbestimmungen damals allerdings nicht vornehmen können. Weil eher männliche, junge Bullen auf Wanderschaft gehen und sich dabei mitunter auch in die Ostsee verirren können, wurde zunächst vermutet, dass Buckelwal "Timmy" ein jüngerer Wal-Bulle ist. Die dänischen Behörden wollen den Kadaver von Buckelwal "Timmy" nach eigenen Angaben entfernen und die obige Information daroein beitragen zu können.

... Mitglieder des Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommerns sehen das Vorhaben international zu betrachten. Sie macht eine wissenschaftliche Untersuchung des Kadavers kaum noch für sinnvoll erachte - wenn die Zerlegung des Wals wichtige Erkenntnisse bringt, werden wir das sicher erfahren. Derzeit gebe es keine Pläne, einen Vertreter des Umweltministeriums nach Dänemark zu schicken, um der Obduktion beizuwohnen, heißt es weiter





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Buckelwal Nordsee Polare Verunjang Operation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Buckelwal "Timmy" in Nordsee gefunden und totNach einer aufwendigen Aktion wurde der Buckelwal "Timmy" um die Nordspitze Dänemarks herum durch das Skagerrak in die Nordsee und gen Atlantik gebracht. Leider ist das Tier nicht überlebt und ist vor Dänemark gestrandet und tot. Die dänischen Behörden erklärten, dass der Kadaver weder eine Gefahr noch ein Hindernis für die Schifffahrt darstelle.

Read more »

Buckelwal "Timmy" in Nordsee gefunden und totDer Buckelwal "Timmy" ist vor Dänemark gestrandet und tot. Die dänischen Behörden erklärten, dass der Kadaver weder eine Gefahr noch ein Hindernis für die Schifffahrt darstelle. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus merkte an, dass er eine wissenschaftliche Untersuchung des Kadavers kaum noch für sinnvoll erachte.

Read more »

Buckelwal live: So hätte Merkel beim Buckelwal „Timmy“ entschiedenDer tote Wal wird nicht zur Obduktion nach Deutschland gebracht. Jetzt äußert sich sogar Ex-Kanzlerin Merkel. Alles dazu im stern-Newsblog.

Read more »

Buckelwal live: So hätte Merkel beim Buckelwal „Timmy“ entschiedenDer tote Wal wird nicht zur Obduktion nach Deutschland gebracht. Jetzt äußert sich sogar Ex-Kanzlerin Merkel. Alles dazu im stern-Newsblog.

Read more »