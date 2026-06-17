Angriffe auf Moscheen im Westjordanland und internationale Verhandlungen zum Iran-Konflikt

In einer Nacht haben israelische Siedler zwei Moscheen im Westjordanland angegriffen und teilweise in Brand gesetzt. Währenddessen stehen die USA und der Iran kurz vor der Unterzeichnung eines Rahmenabkommens zur Beendigung des Krieges, das auch die Straße von Hormus wieder öffnen soll. Bundeskanzler Merz bereitet ein Mandat für einen möglichen Bundeswehreinsatz vor, und die G7 pochen auf freie Schifffahrt. Zudem wird der Iran-Krieg kritisch für die globalen Ölreserven.

Israelische Siedler haben im Westjordanland laut palästinensischen Angaben zwei Moscheen angegriffen und teilweise in Brand gesetzt. Der Bürgermeister des Dorfes Dschildschilija, Osama Abdullah, sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Siedler hätten in der Nacht Feuer im Waschraum der Moschee gelegt, das Gotteshaus selbst beschädigt und feindliche Slogans auf die Wände geschmiert.

Der palästinensische Zivilschutz konnte den Brand nach eigenen Angaben mit Hilfe von Dorfbewohnern löschen. AFP-Journalisten sahen vor Ort Brandspuren und Spuren von Vandalismus.

Außerdem waren auf Hebräisch Worte wie "Rache", "Die Nacht der Moscheen" und "Grüße von der Hügeljugend" auf die Wände geschrieben worden. Die Hügeljugend ist eine Bewegung extremistischer jüdischer Siedler. Weniger als zehn Kilometer von Dschildschilija entfernt wurde in der Ortschaft Al-Masraa al-Nubani nach örtlichen Angaben ebenfalls ein Brandanschlag auf eine Moschee verübt. Siedler hätten einen Molotow-Cocktail auf die Moschee geworfen, die Flammen hätten aber nur einen Teil des Gebäudes getroffen, sagte Bürgermeister Saad Dagher der AFP.

Zwei Tage vor einer geplanten Unterzeichnung des Iran-Rahmenabkommens droht US-Präsident Donald Trump dem Land erneut.

"Wenn sie sich nicht benehmen, werden wir direkt wieder damit beginnen, Bomben mitten auf ihre Köpfe zu werfen", sagt Trump am Rande des G7-Gipfels am Genfersee. Trump hatte in den vergangenen Wochen ähnlich gedroht. In der Schweiz soll am Freitag das bereits digital unterschriebene Abkommen bei einem direkten Treffen der Parteien bei einer Zeremonie unterzeichnet werden. Es wird bislang nicht damit gerechnet, dass Trump dabei sein wird, er will seinen Vize JD Vance schicken.

Kanzler Friedrich Merz geht davon aus, dass der Bundestag unmittelbar vor der parlamentarischen Sommerpause im Juli über das für einen möglichen Bundeswehreinsatz in der Straße von Hormus nötige Mandat entscheiden wird. Die Bundesregierung sei bereit, eine Feuerpause oder einen Waffenstillstand abzusichern und bereite einen entsprechenden Mandatstext vor, betont der CDU-Chef am Rande des G7-Gipfels der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte in Evian. Ein Einsatz stehe aber "unter dem Vorzeichen einer ganzen Reihe von Voraussetzungen, die noch nicht erfüllt sind", fügt Merz hinzu.

"Deswegen gibt es da auch keine unmittelbare Eile. " Am Freitag soll ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran unterzeichnet werden. Damit soll auch die Straße von Hormus wieder geöffnet werden. An der Sicherung der Meerenge könnte die Bundeswehr beteiligt sein.

Militärexperte Ralph Thiele betont die Gefahren der Mission. Nato-Generalsekretär Mark Rutte begrüßt das Abkommen zur Beendigung des Irankriegs zwischen Washington und Teheran.

"Die Wiederherstellung der freien Durchfahrt durch die Straße von Hormus wird ein gewaltiger Fortschritt sein", sagt Rutte bei einer Pressekonferenz in Brüssel. Viele Verbündete stünden bereit, Unterstützung zu leisten.

"Das Vorgehen der USA, um die Gefahr eines nuklear bewaffneten Iran abzuwenden und seine Fähigkeiten im Bereich ballistischer Raketen zu verringern, stärkt unser aller Sicherheit", betont Rutte. Das von US-Präsident Donald Trump ausgehandelte Abkommen habe die Möglichkeit geschaffen, "sicherzustellen, dass der Iran niemals in den Besitz einer Nuklearwaffe gelangt". Der Iran-Krieg hat sich erheblich auf die Ölvorräte vor allem der Industriestaaten ausgewirkt.

"Trotz des deutlichen Rückgangs der Ölnachfrage (... ) schrumpfen die Vorräte weiterhin in Rekordtempo", teilt die IEA in ihrem Monatsbericht mit. Demnach fielen die Ölreserven in den Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) im Mai auf den niedrigsten Stand seit 1990. Die erfassten weltweiten Lagerbestände sanken laut IEA infolge des Iran-Krieges bis zum 12.

Juni um 252 Millionen Barrel. Allein in den OECD-Staaten wurden 163 Millionen Barrel entnommen. Die Regierungen dieser Länder zapften demnach ihre Bestände an, um die Blockade der Rohöllieferungen aus der Golfregion während des Krieges auszugleichen. Die G7-Staaten pochen auf eine kostenlose und freie Durchfahrt der Schiffe durch die Straße von Hormus.

"Wir bekräftigen, dass das Recht auf uneingeschränkten und gebührenfreien Transitverkehr das Fundament des internationalen Handels bildet", heißt es in einer auf dem Gipfel der sieben größten westlichen Industriestaaten am Mittwoch im französischen Evian veröffentlichten Erklärung. Die Gebührenfreiheit scheint ein noch offener Punkt in der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran zu sein, die am Freitag offiziell unterzeichnet werden soll.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche rechnet nach der Einigung auf ein Rahmenabkommen zwischen dem Iran und den USA für ein Kriegsende mit einer spürbaren Entlastung für die deutsche Wirtschaft. Die bereits fallenden Energiepreise würden die Verbraucherpreise senken und damit die Inflation dämpfen, sagt Reich





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