Angriffe auf Politiker wie in Schwerte gab es immer. Der Hass aber habe inzwischen eine neue Qualität, stellen Forscher fest.

Angriffe auf Politiker wie in Schwerte gab es immer. Der Hass aber habe inzwischen eine neue Qualität, stellen Forscher fest. Der Angriff auf das Parteibüro der Grünen in Schwerte sorgt für Betroffenheit.

Dass dabei Menschen persönlich angegriffen und verletzt wurden, stellt den Vorfall auf eine besondere Eskalationsstufe. Noch ist über die Täter laut Polizei nichts bekannt. Beleidigungen, Bedrohungen, Schmierereien oder sogar tätliche Angriffe gegen Politiker und politisch aktive Menschen: Das Phänomen ist nicht neu. Die Zahl der Vorfälle wächst laut Statistiken aber rapide.

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Neu dabei sei, dass sich Hass und Gewalt zunehmend auch gegen Kommunalpolitiker richte, sagt Politikwissenschaftler Andreas Blätte von der Uni Duisburg.

"Einer der aufsehenerregendsten Fälle der vergangenen Jahre in NRW war die spätere Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker , die während ihres Wahlkampfs im Oktober 2015 von einem Mann fast erstochen worden wäre. Auch bei der Kölner SPD hat man schon Erfahrung mit Angriffen gemacht. Bereits mehrfach attackierten Unbekannte das Büro der Parteizentrale in der Innenstadt mit Farbbeuteln oder Schmiererein in roter Farbe.

Im April 2025 gingen sieben Scheiben zu Bruch, im August 2026 ermittelte der Staatsschutz nach einer Farbattacke auf die SPD-Zentrale und das Kölner Rathaus. Co-Vorsitzende Claudia Walther erinnert sich an das unangenehme Gefühl, am Morgen vor dem beschmierten Bürogebäude zu stehen.

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"Man fühlt, dass das darauf abzielt, einzuschüchtern und die Demokratie zu stören", sagt sie. Jedes Mal hatte die Partei die Polizei gerufen, zwei Mal Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Am Ende wurde das Verfahren eingestellt. Als einmal Proteste angekündigt waren, stand eine Polizeistreife vor dem Gebäude.

"Das war zumindest beruhigend. "Die Initiative"Stark im Amt" bietet betroffenen kommunalen Amts- und Mandatsträgern Beratung an. Sie ist ein Gemeinschaftsprojekt vom Deutschem Städtetag, Deutschem Landkreistag, dem Deutschen Städte- und Gemeindebund und der Körber-Stiftung. Marcus Kober ist Mitarbeiter der"Starken Stelle", und er sagt:"Das, was die Betroffenen uns berichten, zeigt deutlich, dass das Klima in der Kommunalpolitik sehr viel rauer geworden ist.

" Menschen, die sich an die Beratungsstelle wenden, berichteten oft über psychologische und physische Folgen des Erlebten: Von Schlafproblemen bis zu Angstzuständen. Gerade ehrenamtlich arbeitende Kommunalpolitikerinnen und -politiker kämen sehr oft an die Schwelle, aus der politischen Arbeit aussteigen oder nicht mehr kandidieren zu wollen. Besonders, wenn das familiäre Umfeld mit betroffen ist - etwa die eigenen Kinder in der Schule angesprochen werden. , sagt Kober.

Er erlebe allerdings oft, dass die Ratsuchenden unsicher seien, ob das Erlebte überhaupt strafbar sei. Oder auch, ob eine Anzeige Aussicht auf Erfolg hätte.

"Allerdings hätten Betroffene oft auch Gründe, mit einer Anzeige zu zögern: Zum Beispiel aus Sorge, dadurch sichtbar und weiter angreifbar zu werden. "Wir zeigen dann Möglichkeiten auf, wie man Anzeige erstatten kann, ohne selber sichtbar zu werden", sagt Kober. Insgesamt sehe er bei der Polizei eine deutlich gewachsene Sensibilität dafür,"dass es hier um eine vulnerable Gruppe geht". Was aber nicht bedeute, dass die Polizei in einzelnen Fällen doch auch unsensibel reagiere.

Ein Problem:"Manche Betroffene wünschen sich nach solchen Erfahrungen Polizeischutz oder wenigsten eine regelmäßige Streife vor dem Parteibüro oder der eigenen Wohnung", sagt Kober. Die Polizei aber komme oft zu einer anderen Einschätzung der Lage - oder könne solchen Schutz schlichtweg nicht leisten.

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"Wir sehen da häufig eine Diskrepanz zwischen den Erwartungen und dem Machbaren. "Hassgesteuerte Attacken gegen Politiktreibende beobachte man in allen Bundesländern, in Groß- und in Kleinstädten, sagt Politikforscher Andreas Blätte. Vertreter der AfD und der Grünen berichteten allerdings häufiger von Gewalt oder Nachstellung in den sozialen Medien, Frauen seine besonders oft betroffen, Personen mit Migrationsgeschichte ebenso. Üblich seien Rempelein, Pöbeleien, Sachbeschädigung - und ein"sehr hohes Maß an verbaler Gewalt in den Sozialen Medien".

Letzteres sei nicht weniger schlimm, betont Blätte:"Man sitzt auf dem Sofa, hat die Kinder gerade ins Bett gebracht und bekommt dann die Hate-Mails oder Drohungen ab.

" Im privatesten Raum sei man so mit digitaler Gewalt konfrontiert. "Die Zündschnur in der Gesellschaft ist kurz, da ist insgesamt etwas im Gange, dass bestimmte Formen der Zivilität verfallen. "Auseinandersetzungen würden nicht mehr bloß ideologisch geführt, sagt Blätte. "Ideologische Differenz schlägt oft um in Feindbildkonstruktion, wo das Antlitz des anderen als widerwärtig empfunden wird.

" Das sei dann nur noch"bloßer Hass, völlig entkoppelt von Argumenten". Im politischen Raum wiege das schwer,"weil es etwas mit der Demokratie macht, vor allem auf der kommunalen Ebene". Politiker dächten über Rückzug nach, andere änderten ihr Verhalten und würden den Kontakt mit Bürgern meiden oder mit Themen, die ihnen gefährlich werden könnten.

"Es deformiert die Demokratie. "Man könne sich aber"ein Stück weit" vorbereiten, sagt Blätte. "Man braucht Netzwerke der Solidarität, die einen stützen, wenn man eine Hate-Mail-Kampagne erlebt. " Das könne man im Vorfeld absprechen:"Wir stehen einander bei.

" Der Forscher vergleicht das damit,"wie wir gelernt haben, mit der Pandemie umzugehen". Innerhalb der Kölner SPD habe man nach den Angriffen über mehr Sicherheitsmaßnahmen diskutiert, sagt Claudia Walther: Videoüberwachung, Alarmanlage.

"Die Haustür schließen wir jetzt während unserer Besprechungen immer ab. "NRW findet deutschen Nachfolger Schon lange steht die NRW-Polizei in der Kritik, weil sie die US-Software Palantir nutzt. Nun findet sie einen deutschen Anbieter. Du willst mehr Beiträge vom WDR direkt oben in der Suche bei Google sehen? Dann füge uns jetzt als"Bevorzugte Quelle" hinzu.