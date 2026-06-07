Angriffsserie in Israel und Spannungen am Golf: Schüsse bei Tel Aviv, Raketen aus Libanon und US-Militäreinsatz

Bei einem mutmaßlichen Terroranschlag nordöstlich von Tel Aviv wurden mindestens eine Person getötet und fünf verletzt. Der Täter, ein arabischer Israeli, wurde erschossen. Zeitgleich gab es Raketenangriffe aus dem Libanon und eine Eskalation zwischen den USA und Iran am Persischen Golf. Die Hamas lobte die Tat, bekannte sich aber nicht dazu. Pakistan vermittelt zwischen Teheran und Washington.

Bei einem mutmaßlichen Terroranschlag in Israel sind nordöstlich von Tel Aviv mindestens ein Mensch getötet und fünf weitere verletzt worden. Die Schüsse fielen aus einem fahrenden Auto an drei verschiedenen Orten.

Die Polizei teilte mit, dass der mutmaßliche Täter, ein arabischer Israeli aus der nahegelegenen Stadt Taibe, erschossen wurde. Medienberichten zufolge wurde zudem ein zweiter Verdächtiger getötet. Der Rettungsdienst Magen David Adom berichtete, dass die ersten Schüsse an einer Tankstelle bei Kochav Jair fielen, bei denen zwei Menschen verletzt wurden. Anschließend wurden aus zwei nahegelegenen Orten weitere Schussverletzte gemeldet.

Ein 35-jähriger Israeli erlag seinen Verletzungen. Die israelische Armee leitete eine groß angelegte Suche nach weiteren Terroristen ein. Die Anwohner von Tsur Yitzchak wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hielt eine Lagebesprechung ab.

Die Hamas lobte den Anschlag als heldenhaft, bekannte sich aber nicht zu ihm. Sie bezeichnete ihn als Reaktion auf israelische Angriffe im Westjordanland, Gazastreifen und Jerusalem. Parallel dazu wurde der Norden Israels erneut aus dem Libanon mit Raketen beschossen. Die Raketenabwehr fing zwei Geschosse ab, die auf israelisches Gebiet vorgedrungen waren.

In den Ortschaften Jiftach und Ramot Naftali gab es Raketenalarm, Verletzte wurden nicht gemeldet. Diese Angriffe erfolgen vor dem Hintergrund anhaltender Spannungen an der Grenze. Die USA haben zudem ein Team unter US-Finanzminister Scott Bessent beauftragt, die Kosten für Schäden zu bewerten, die Iran den Golfverbündeten zugefügt hat oder künftig zufügen könnte. Insidern zufolge sollen iranische Vermögenswerte zur Reparatur dieser Schäden verwendet werden.

Am Persischen Golf eskalierte die Lage weiter. Das US-Militär schoss nach eigenen Angaben zwei iranische Kampfdrohnen im Bereich der Straße von Hormus ab, die eine Bedrohung für die internationale Schifffahrt dargestellt hätten. Anschließend griffen US-Truppen iranische Radarstellungen an. Als Reaktion feuerte Iran ballistische Raketen auf Kuwait und Bahrain.

Nach Angaben aus Teheran galten die Angriffe US-Militärstützpunkten in den Golfstaaten. Das US-Militär erklärte, die meisten Raketen seien abgefangen worden. Inmitten dieser Spannungen reiste Pakistans Innenminister Mohsin Naqvi nach Teheran, um zwischen Iran und den USA zu vermitteln. Geplant sind Treffen mit Präsident Massud Peseschkian und Außenminister Abbas Araghtschi.

Naqvi soll Anweisungen zu den indirekten Verhandlungen zwischen beiden Ländern überbringen. Zuvor hatte er sich mit dem iranischen Innenminister Eskandar Momeni in Kirgistan getroffen. Die Entwicklungen zeigen eine weiterhin volatile Sicherheitslage in der Region, die durch gegenseitige Angriffe und diplomatische Bemühungen geprägt ist





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