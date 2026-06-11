Angst in Nürtingen: Jagd auf mutmaßlichen Serientriebtäter nach schweren Übergriffen

Nach zwei sexuellen Attacken auf ein Mädchen und eine Frau auf einem Feldweg in Nürtingen läuft eine groß angelegte Polizeifahndung.

Die Stadt Nürtingen ist derzeit in einem Zustand tiefer Besorgnis und Unruhe, nachdem es innerhalb kürzester Zeit zu zwei erschütternden Übergriff en auf einem abgelegenen Feldweg gekommen ist.

Der erste Vorfall ereignete sich an einem Mittwochnachmittag und betraf ein erst 13-jähriges Mädchen. Während das Kind mit seinem Fahrrad unterwegs war, bewegte es sich auf dem Weg zwischen der Galgenbergstraße und der Steinmauerstraße, als es plötzlich zum Ziel eines unbekannten Angreifers wurde. In einer angrenzenden Wiese kam es zu einem schweren Übergriff, bei dem das Mädchen missbraucht wurde. Der Täter nutzte die Einsamkeit des Ortes aus, bevor er schließlich zu Fuß in Richtung des Stadtzentrums von Nürtingen flüchtete.

Das Opfer, das körperlich zwar nur leichte Verletzungen davongetragen hatte, war jedoch psychisch schwer gezeichnet. Erst zu Hause vertraute sie ihren Eltern an, was eine sofortige Alarmierung der Behörden zur Folge hatte. Die Polizei reagierte mit einer massiven Präsenz; zahlreiche Einsatzfahrzeuge wurden in die betroffene Region entsandt, und sogar ein Hubschrauber wurde angefordert, um aus der Luft nach dem Verdächtigen zu suchen.

Trotz dieser intensiven Bemühungen und einer umfassenden Großfahndung konnte der Täter in der ersten Phase der Ermittlungen nicht gefasst werden. Nur einen Tag später, am Donnerstag, ereignete sich auf exakt demselben Feldweg eine weitere Attacke, die die Bewohner der Stadt in höchste Alarmbereitschaft versetzte. Gegen 12.50 Uhr wurde eine 57-jährige Frau, die ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs war, von einem unbekannten Mann gewaltsam vom Rad gezogen.

Die Polizei geht davon aus, dass der Angreifer in sexuell motivierter Absicht gehandelt hat, was den Vorfall zu einem weiteren schweren Verbrechen macht. In diesem Moment geschah jedoch etwas Entscheidendes: Eine andere Passantin näherte sich dem Ort des Geschehens. Die Anwesenheit einer weiteren Person schreckte den Täter ab, sodass er die Flucht ergriff und sich erneut in Richtung des Stadtgebiets davonmachte. Die Schnelligkeit, mit der der Täter reagierte, zeigt eine gewisse Ortskenntnis oder eine gezielte Beobachtung der Umgebung.

Die Frau konnte glücklicherweise entkommen, doch die Tatsache, dass zwei Frauen unterschiedlichen Alters innerhalb von 24 Stunden am selben Ort angegriffen wurden, lässt auf eine Serie von Taten schließen. Die Sicherheitsbehörden haben daraufhin erneut eine groß angelegte Fahndungsaktion gestartet. Wie beim ersten Mal kam auch hier ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, um die umliegenden Felder und Wälder systematisch abzusuchen. Die Maßnahmen zogen sich bis in den späten Nachmittag hinein, doch auch dieses Mal blieb ein unmittelbarer Durchbruch aus.

In einem offiziellen Statement gegenüber der Presse betonte ein Polizeisprecher, dass alle verfügbaren Kräfte mobilisiert wurden, um die Sicherheit der Bürger in Nürtingen zu gewährleisten. Es wurde klargestellt, dass zwar ausreichend Polizeikräfte im Einsatz sind, jedoch eine reale Gefahr für die Bevölkerung besteht, solange der Täter nicht gefasst ist. Die Kriminalpolizei hat nun die Federführung bei den Ermittlungen übernommen und prüft intensiv einen Tatzusammenhang zwischen den beiden Vorfällen.

Es wird vermutet, dass derselbe Triebtäter hinter beiden Attacken steckt, was die Dringlichkeit der Suche massiv erhöht. Die psychologischen Auswirkungen solcher Vorfälle auf eine mittelgroße Stadt wie Nürtingen, die etwa 42.000 Einwohner zählt, sind immens. Besonders die Eltern von Kindern und Jugendlichen sowie ältere Menschen fühlen sich auf den gewohnten Wegen ihrer Stadt nicht mehr sicher. Die Vorstellung, dass ein unberechenbarer Täter im Stadtgebiet oder in den Randgebieten unterwegs ist, führt zu einer spürbaren Anspannung in der Bevölkerung.

Die Polizei appelliert an die Öffentlichkeit, Ruhe zu bewahren, aber gleichzeitig vorsichtig zu sein, insbesondere auf weniger frequentierten Wegen oder in der Dämmerung. Die Koordination zwischen den verschiedenen Polizeieinheiten und der Einsatz moderner Technik, wie etwa der Luftunterstützung, unterstreichen die Schwere der Lage. Die Ermittler konzentrieren sich nun darauf, mögliche Fluchtwege zu analysieren und eventuelle Videoaufzeichnungen aus der Umgebung zu sichten, in der Hoffnung, dass der Täter auf einer Kamera festgehalten wurde.

Die Jagd nach dem mutmaßlichen Serientäter dauert an, und die Stadt wartet hoffnungsvoll auf die Nachricht, dass der Gefährder endlich gefasst wurde





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