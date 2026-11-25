Kurz vor Thanksgiving muss Jen Affleck in die Klinik. Kommt das vierte Baby der 'The Secret Lives of Mormon Wives'-Bekanntheit etwa früher?

jetzt auch noch im Krankenhaus. Nur wenige Tage vor Thanksgiving wurde die hochschwangere Influencerin wegen Verdachts auf vorzeitige Wehen eingeliefert. In ihrer"-Bekanntheit direkt aus dem Klinikbett bei ihren Fans: Auf den Aufnahmen ist ein Herzmonitor an ihrem Babybauch zu sehen, mit dem das Ungeborene überwacht wird.hatte offenbar schon damit gerechnet, ihr viertes Kind deutlich vor dem errechneten Termin im Arm zu halten – nahm den Schreck aber humorvoll:, schrieb sie.

Kurz darauf folgte zum Glück die Entwarnung: Es handelte sich lediglich um einen Fehlalarm, sodass der Nachwuchs vorerst weiter in Mamas Bauch heranwachsen darf. Nochehemann Zac Affleck, mit dem sie bereits drei Kinder hat: die fünfjährige Nora, den dreijährigen Luca und die 16 Monate alte Penelope. Auf den erneuten Familienzuwachs hatte sich die Realitybekanntheit erst Anfang November bei einem Babymoon auf Maui eingestimmt – unter anderem zusammen mit ihrer ältesten Tochter Nora.

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Zu einem gemeinsamen Urlaubsfoto aufdamals, sie wolle auf Hawaii zur Ruhe kommen und vor der Geburt noch einmal Kraft tanken sowie jeden Moment mit ihren Liebsten aufsaugen. Der Klinikschreck trifft die werdende Vierfachmama damit mitten in einer ohnehin turbulenten Phase. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, dieam 3. November die Scheidung von Zac ein.

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Gegenüber dem Portal gab sie zu, dass es ihr derzeit nicht besonders gut gehe und der Zeitpunkt mitten in der Schwangerschaft denkbar ungünstig sei – an ihrem Entschluss hält sie dennoch fest:zum Eheaus und betonte, beide hätten schon lange über eine Trennung gesprochen und wollten ihren Kindern trotz allem ein möglichst normales und stabiles Leben ermöglichen. Jen Affleck und Zac Affleck mit ihren KindernWie findet ihr es, dass Jen sich direkt aus dem Klinikbett meldet?

Das ist mir zu privat – solche Momente muss sie nicht teilen.