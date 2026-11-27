Anika Neuer bekommt Zuwendung vom Handballverein, Manuel Neuer startet Reha in München. Sportdirektor Freund bestätigt Rückkehr des Torwarts.

Die sportliche und private Situation rund um den FC Bayern München und die Familie Neuer gewinnt neue Dimensionen. Während die ehemalige Handballspielerin Anika Neuer im privaten Raum massive Unterstützung erfährt, setzt ihr Ehemann, der Torwart Manuel Neuer, seine sportliche Karriere nach einer Verletzungspause fort. Diese parallele Entwicklung zeigt, wie unterschiedlich die Bewältigung von Krisen in den betroffenen Bereichen verläuft, wobei beide Parteien aktuelle Entwicklungen durchlaufen, die öffentliche Aufmerksamkeit erzeugen.

Anika Neuer genießt Unterstützung der Bunkerladies

Anika Neuer, die vor kurzem die Trennung von ihrem Mann Manuel Neuer verkündete, steht im Fokus des öffentlichen Interesses, erhält aber auch konkrete emotionale Unterstützung aus ihrem sportlichen Umfeld. Wie der "Heimatsport" der Neuen Passauer Presse berichtet, hat Anika Neuer in ihrer Instagram-Story eine besondere Geste gepostet, die von den ehemaligen Mitspielerinnen des Handballvereins ESV Regensburg stammt. Diese Gruppe, bekannt unter dem Spitznamen "Bunkerladies", hat ihr einen persönlichen Adventskalender gesendet, um ihre Solidarität zu zeigen.

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Die Schachtel enthält zahlreiche nummerierte Tütchen sowie eine Karte, die von den ehemaligen Teamkolleginnen verfasst wurde. In der Nachricht heißt es: "Hallo Ani, die Bunkerladies schicken dir ganz viel Liebe in Form von einem Adventskalender. Wir stehen immer hinter dir! Jeder von uns hat ein Türchen vorbereitet - sei gespannt!" Die Botschaft endet mit der liebevollen Grußformel "Deine Bunkerladdies". Anika Neuer reagierte darauf mit großer Dankbarkeit und schrieb in ihrer Antwort: "Wie kann ich so glücklich sein? Bestes Team!" Diese Geste unterstreicht die enge Bindung, die Anika Neuer weiterhin zu ihrer sportlichen Heimat pflegt, obwohl sie aktuell Kapitänin beim Bundesligisten HC Erlangen ist.

Kontroverse um Trennungsort und öffentliche Reaktionen

Die Trennung von Bayern-Star Manuel Neuer, die kurz nach der Geburt des zweiten gemeinsamen Kindes bekannt wurde, hat in der Öffentlichkeit zu heftigen Diskussionen geführt. Besonders der Zeitpunkt sorgte für Empörung, da der zweite Sohn des Paares erst im August dieses Jahres auf die Welt kam. Während Anika Neuer im Wochenbett lag, prangerte die Paarberaterin Ruth Marquardt die Art und Weise der überraschenden Trennung scharf an. Diese öffentliche Kritik wurde von verschiedenen Partnern und Verlobten prominenter Fußballspielerinnen geteilt. Lina Kimmich, die Ehefrau des Vize-Kapitäns und Bayern-Spielers Joshua Kimmich, sowie Ines-Sarah Laimer, die Gattin des Bayern-Verteidigers Konrad Laimer, setzten derartige Posts unter die Lupe und zeigten ihre Unterstützung durch Likes. Auch Sophia Schneiderhan, die Verlobte der DFB-Legende Michael Ballack, und Ann-Kathrin Götze, die Ehefrau von Neuers früherem Bayern- und Nationalelf-Kollegen Mario Götze, distanzierten sich indirekt von der Art der Trennung. Diese kollektive Haltung der Partnerinnen im deutschen Fußballspitzenumfeld verdeutlicht die gesellschaftliche Bewertung des vergangenen Handelns.

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Manuel Neuer beginnt Reha mit Fußverletzung

In sportlichen Belangen hat Manuel Neuer einen wichtigen Schritt zurück in den Trainingsbetrieb gemacht. Der Torwart fehlt aktuell wegen eines Sehnenteilrisses im rechten Fuß auf dem Feld. In der vergangenen Woche sorgte er für Schlagzeilen, weil er während seiner Reha-Phase mit einer unbekannten Frau in Brasilien gesichtet wurde. Dieses Verhalten hatte die ohnehin schon gespannte Atmosphäre verstärkt. Inzwischen hat der 40-Jährige München erreicht und setzt seit Mittwochmorgen seine Rehabilitation an der Säbener Straße fort, dem Trainingsgelände des FC Bayern München.

Sportdirektor bewertet Zustand und private Themen

Bayer Sportsdirektor Christoph Freund äußerte sich zur aktuellen Situation seines Torwarts und betonte die positive Entwicklung der sportlichen Genesung. "Manu ist jetzt wieder zurück. Er hat eine nicht ganz einfache Phase in seinem Leben, vor allem die Verletzung jetzt wieder. Manu will natürlich so viel wie möglich bei der Mannschaft sein, will so viel wie möglich am Platz stehen", erklärte Freund. Er fügte hinzu, dass die kurze Abwesenheit dem Spieler vielleicht sogar gutgetan habe und die Schmerzen besser geworden seien. Neuer sei auf einem guten Weg zurück ins Mannschaftstraining.

Gleichzeitig warnte Christoph Freund vor zu schneller öffentliche Bewertungen privater Angelegenheiten. "Das andere sind private Themen von Manu und da will ich mich nicht zu äußern", so der Sportdirektor weiter. Er verwies darauf, dass in der heutigen Zeit jeder zu jedem Thema eine Meinung habe und diese schnell verbreitet werde. Daher sei es wichtig, vorsichtig zu sein, wenn man sich äußere, ohne die genauen Hintergründe zu kennen. Diese Distanzierung des Vereinsmanagements soll sicherstellen, dass sich die Aufmerksamkeit wieder auf die sportliche Leistung und die Genesung des Spielers konzentrieren kann.