Anja Althaus sichert als Team-Managerin der DHB-Frauen den reibungslosen Ablauf vor der Europameisterschaft. Ihr Fokus liegt auf Logistik, Regeneration und der Vorbereitung auf das Turnier in fünf Ländern.

Die Handball nationalmannschaft der Frauen bereitet sich intensiv auf die bevorstehende Europameisterschaft vor. Als Team-Managerin sorgt Anja Althaus für die organisatorische Stabilität des Teams. Sie unterstützt die Spielerinnen und den Trainerstab bei allen logistischen Fragen. Die EM findet in fünf Ländern statt und startet am 4. Dezember.

Rolle als Anja Althaus und Logistik

Anja Althaus ist die zentrale Ansprechperson für alle Belange des Teams. Sie organisiert Hotels, Verpflegung, Trikots und Regenerationsmaterialien. Im Jahr 2025 gewannen die DHB-Frauen die Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft. Das aktuelle Ziel ist es, diesen Erfolg auf der EM zu wiederholen. Althaus muss für alles gewappnet sein, auch für unvorhergesehene Probleme.

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Der Alltag der Team-Managerin ist von kleinteiliger Organisation geprägt. Sie sorgt dafür, dass die Spielerinnen optimal versorgt sind. Wenn ein Zimmer im Hotel nicht funktioniert, kümmern sich die Sportlerinnen direkt an Anja Althaus. Sie hat sich den Ruf erarbeitet, immer lösungsorientiert zu handeln.

Erfahrungen mit Transportproblemen

Unvorhergesehene Ereignisse gehören zum Berufsalltag. Einmal funktionierte die Tür des Mannschaftsbusses nicht mehr. Dies geschah auf dem Weg zu einem Spiel gegen die Schweiz in Göppingen. Althaus konnte die Tür weder von innen noch von außen schließen.

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Sie rannte zum Hotel und bestellte mehrere Taxis. Die Spielerinnen wurden so zum Spielort gebracht. Der Vorfall wirkte im Nachhinein amüsant. Die Team-Managerin muss stets improvisieren können. Ein solides Fundament an Verlässlichkeit ist dabei unerlässlich.

Essen, Eis und Regeneration

Althaus stellt sicher, dass alle Ernährungswünsche des Teams erfüllt werden. Für die Physiotherapeuten beschafft sie große Mengen Eis. Bis zu 30 Kilos Eis nutzt sie für die Regeneration. Zudem sorgt sie für Obst, Nüsse und Kekse.

Der Bundestrainer Markus Pfoh hat spezifische Vorlieben. Er erwartet einen guten Nachtisch bei jeder Gelegenheit. Pudding und Kuchen stehen dabei hoch im Kurs. Anja Althaus achtet peinlich genau auf diese Details.

Auch bei der Pflege der Trikots ist sie persönlich involviert. Eine Ersatztasche mit nummerierten Trikots liegt immer bereit. Sollten Trikots beschädigt sein, tauscht sie diese schnell aus. Waschen sie im Hotel nicht möglich, nutzt Althaus Waschsalons.

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Präparation für Europameisterschaft

Die Vorbereitung auf die EM in Bratislava ist fortgeschritten. Es gibt ein Gemeinschaftshotel für alle Mannschaften der Gruppe. Althaus hat die Unterkünfte bereits geprüft. Sie testete alles bei einer offiziellen Besichtigung.

Die Handballfrauen wollen ihre Medaillenschritte vom Vorjahr bestätigen. Anja Althaus möchte diesen Prozess bestmöglich unterstützen. Ihr Ziel ist ein reibungsloser Ablauf bei jedem Spiel. Der Fokus liegt auf der sportlichen Leistung der Teams.