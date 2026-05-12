Anja Windl verurteilt zu Bewährungsstrafe, weitere Ermittlungen gegen sie laufen

Die deutsche Aktivistin Anja Windl, bekannt als Klima-Shakira, wurde am Dienstag von einem Gericht zur Bewährungsstrafe von acht Monaten verurteilt, nachdem sie und weitere Aktivisten für Protestaktionen, bei denen sie sich mit Sand und Superkleber auf wichtigen Verkehrsrouten in Österreich festgeklebt hatten, beschuldigt wurden. Gegen sie und ihre Mitangeklagten laufen weitere Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung in Deutschland.

Die deutsche Aktivistin Anja Windl , bekannt als Klima-Shakira , musste erneut auf der Anklagebank Platz nehmen. Ein Gericht beschuldigte sie der schweren Sachbeschädigung und verurteilte sie zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe .

Windl gilt als zentrale Figur der Klima-Protestbewegung und war Teil des Netzwerks "Letzte Generation". In einem Großprozess in Wien wurden 47 ehemalige Mitglieder der "Letzten Generation" angeklagt, und bereits Dutzende Geldstrafen wurden verhängt. Gegen Windl und ihre Mitangeklagten wurden Geldstrafen verhängt. Im Januar waren sie an der Flugzeughalle mit dem Privatflugzeug von Bundeskanzler Friedrich Merz im nordrhein-westfälischen Arnsberg festgenommen worden.

Gegen alle drei wird nun wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung in Deutschland ermittelt





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