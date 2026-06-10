Anke Engelke: Comedy-Star und Synchronsprecherin

Anke Engelke ist eine der größten Comedy-Stars Deutschlands. Sie ist bekannt für ihre Moderation und Synchronsprecherarbeit. Sie hat eine Karriere als ZDF-Kinder-Moderatorin und ist bekannt für ihre Synchronsprecherarbeit in 'Findet Nemo' und für ihre Rolle als Marge in 'Die Simpsons'.

Anke Engelke zählt zu den größten Comedy-Star s Deutschlands. Sie ist bekannt für 'Die Wochenshow' , 'Anke' oder 'Ladykracher' . Beide Formate wurden bei Sat.1 ausgestrahlt. Schon als Kind stand sie vor der Kamera und startete in jungen Jahren ihre Karriere als ZDF-Kinder-Moderatorin.

Als Sängerin begann sie früh und hat sich über die Jahre verändert. Sie ist bekannt für ihre deutsche Synchronrolle des Paletten-Doktorfischs Dorie in 'Findet Nemo' und für ihre Rolle als Marge in 'Die Simpsons'. In 'LOL: Last One Laughing' gewann sie Staffel drei und gewann 50.000 Euro für den guten Zweck





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Anke Engelke Comedy-Star Moderation Synchronsprecher ZDF-Kinder-Moderatorin 'Die Wochenshow' 'Anke' 'Ladykracher' Sat.1 'Die Simpsons' 'Findet Nemo' 'LOL: Last One Laughing' Amazon Comedy-Show

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Capsule Wardrobe: Wenn Sie diese 5 Dinge machen, sind Sie immer gut angezogenMit einer Capsule Wardrobe sind Sie mit nur wenigen Kleidungsteilen immer gut angezogen. Die richtigen Teile sind dabei aber entscheidend. Lesen Sie hier, wie Sie immer ein gutes Outfit parat haben.

Read more »

Silberfische: Woher wie die Tiere kommen – und wie Sie sie effektiv loswerdenUm Silberfische endlich loszuwerden, stellen wir Ihnen hier zwei Hausmittel vor, die die ungebetenen Krabbeltiere ein für alle Mal vertreiben.

Read more »

Sie engagierte sich für Senioren: Die Auszeichnung für ihr Engagement erlebte sie nicht mehrSieglinde Besel baute die Nachbarschaftshilfe auf, brachte Senioren zusammen. Dafür sollte sie einen Preis bekommen - konnte ihn aber nicht mehr entgegennehmen.

Read more »

iX-Workshop: Microsoft 365 Copilot für IT-AdministratorenLernen Sie, wie Sie Microsoft 365 Copilot sicher und datenschutzkonform implementieren.

Read more »