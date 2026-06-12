Anke Engelke - Die größte Comedy-Star Deutschlands

Anke Engelke ist eine der bekanntesten Comedy-Stars Deutschlands. Sie ist für ihre Moderationen bei 'Die Wochenshow', 'Anke' und 'Ladykracher' bekannt. Ihre Karriere begann sie als ZDF-Kinder-Moderatorin und Sängerin. Sie war auch für ihre Synchronrolle des Paletten-Doktorfischs Dorie in 'Findet Nemo' bekannt.

Anke Engelke ist eine der bekanntesten Comedy-Star s Deutschlands. Sie ist für ihre Moderationen bei ' Die Wochenshow ', 'Anke' und ' Ladykracher ' bekannt. Ihre Karriere begann sie als ZDF-Kinder-Moderatorin und Sängerin.

Sie war auch für ihre Synchronrolle des Paletten-Doktorfischs Dorie in 'Findet Nemo' bekannt. Außerdem sprach sie die berühmte Figur der Marge aus der Zeichentrickserie 'Die Simpsons' seit 2007. Anke Engelke führte 2011 gemeinsam mit Stefan Raab und Judith Rakers durch das Finale des Eurovision Song Contests und gewann den Deutschen Fernsehpreis. 2021 nahm sie an der Comedy-Show 'LOL: Last One Laughing' teil und gewann in Staffel drei 50.000 Euro für den guten Zweck





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