Anke Engelke und Bastian Pastewka verraten die intensive Vorbereitung für ihre Parodie 'Ruck Zuck' bei der Show LOL. Hinter dem scheinbaren Leichtsinn verbirgt sich minutiöse Stundierung.

Die comedianische Dynamik zwischen Anke Engelke und Bastian Pastewka gilt als eine der besten im deutschen Fernsehen. Ihre gemeinsamen Auftritte bei der Sendung LOL begeistern seit Jahren das Publikum mit ihrer einzigartigen Symbiose. Jetzt enthüllen die beiden das Arbeitsgeheimnis hinter ihren wohl besten Momente der Show Geschichte.

Die Vorbereitung der LOL-Nummer

Anke Engelke und Bastian Pastewka arbeiten minutiös an ihren Sketchen. Die Performance der Parodie Ruck Zuck war nicht improvisiert. Stattdessen wurde die Nummer so oft geprobt, bis sie perfekt erschien.

Also read Silvia Wollny weist Rassismusvorwürfe ihrer Tochter und des Schwiegersohns zurück

Durch diese harte Arbeit wirkte der Auftritt später sehr entspannt. Die Zuschauer bekamen den Eindruck, die beiden hätten die Darbietung leichtfertig aus dem Ärmel geschüttelt. Die Realität sah jedoch völlig anders aus.

Die Rolle von Bully Herbigs Show

Die Fernsehgänger kennen die Figuren von Bastian Pastewka und Anke Engelke aus der Vergangenheit. Bully Herbigs Nicht-Lach-Show war ein wichtiger Ort für diese Darsteller. Beide traten dort regelmäßig auf.

Advertisement

Advertisement

Daneben sorgten sie für Furore mit ihren komischen Gastauftritten. Ob als das Schlagerpaar Jenny und Mel oder als Country-Combo aus Texas. Immer passte ihr Timing und ihre Darbietung war präzise.

Besonders beeindruckend war ihre Version der Game-Show Ruck Zuck. In dieser Parodie übertrafen sich Anke Engelke und Bastian Pastewka selbst. Sie brachten diese unfassbar stimmige Nummer zur Perfektion.

Der Blick hinter die Kulissen

Die Vorbereitung erfolgte nicht nur im Studio. Ein besonders lustiges Bild entsteht, wenn man sich die beiden beim Schwimmen im See vorstellt. Dort übten sie ihren Sketch diskret.

Dabei trafen sie auf ganz normale Menschen. Diese hatten keine Ahnung, was die beiden Stars im Schilde führten. Der Kontrast zwischen der harmlosen Situation und der intensive Vorbereitung ist bemerkenswert.

Advertisement

Advertisement

Dank dieser intensiven Arbeit entstand ein Highlight, das Fans bis heute lieben. Die Chemie zwischen Anke Engelke und Bastian Pastewka bleibt dabei die Basis des Erfolgs.