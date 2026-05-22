Anke Engelke und Bastian Pastewka perfektionieren Ruck‑Zuck‑Parodie in Last One Laughing

Das Comedy‑Duo Anke Engelke und Bastian Pastewka zeigt in der neuesten Staffel von Last One Laughing, wie aufwändige Vorbereitung zu einer brillanten Parodie der Gameshow Ruck Zuck führt. Die beiden üben am See, überraschen Passanten und liefern mit perfektem Timing ein Comedy‑Highlight, das Fans begeistert.

Anke Engelke und Bastian Pastewka beweisen seit Jahren, dass ihre gemeinsame Bühnenchemie zu den besten in der deutschen Comedy‑Szene gehört. In der aktuellen Staffel von Last One Laughing , der beliebten Spielshow, haben sie ein weiteres Highlight geschaffen, das Fans und Kritiker gleichermaßen begeistert.

Die beiden Künstler haben nicht nur ihre bekannten Rollen als schräge Schlagerpaar oder Country‑Duo aus Texas wiederaufgenommen, sondern sich diesmal an einer Parodie der klassischen Gameshow Ruck Zuck versucht. Die Vorbereitung war minutiös: Stundenlange Proben, das Durcharbeiten jedes Satzes und das Feintuning der Körpersprache. Das Ergebnis wirkt fast so, als wäre die Nummer im Handumdrehen aus dem Ärmel geschüttelt worden, dabei steckt hinter dem Gelächter ein enormer Aufwand.

Der Sketch beginnt mit einer scheinbar spontanen Szene am See, in der Engelke und Pastewka im Wasser üben und dabei zufällig auf ahnungslose Badende treffen. Die Idee, das Training für eine Fernseh‑Parodie an einem öffentlichen Ort stattfinden zu lassen, liefert nicht nur visuelle Komik, sondern verdeutlicht zugleich das spielerische Verhältnis der beiden zum Publikum. Während sie die typischen Wortspiele und das rasante Tempo von Ruck Zuck nachahmen, setzen sie immer wieder überraschende Wendungen ein, die das Originalformat humorvoll überspitzt.

Die Dialoge sind gespickt mit Wortschleudern, die kaum ein Wort übrig lassen, das nicht sofort in eine Pointe verwandelt wird. Die Resonanz auf das Video, das im jeweiligen Artikel eingebettet ist, war überwältigend. Zuschauer loben vor allem das präzise Timing und die unnachahmliche Synchronität der beiden Komiker. Auch die Produktion hat berichtet, dass die Dreharbeiten an dem Sketch fast einen Tag in Anspruch genommen haben, weil jedes Detail – vom Wassergeräusch bis zur Kulisse – exakt abgestimmt werden musste.

In den sozialen Netzwerken verbreiten sich Ausschnitte des Sketches rasend schnell, und die Bindung zwischen Engelke und Pastewka wird erneut als das Erfolgsgeheimnis ihrer langen Zusammenarbeit hervorgehoben. Der aktuelle Auftritt ist ein Beweis dafür, dass sie trotz wechselnder Formate stets die Fähigkeit besitzen, ihr Publikum zu überraschen und zum Lachen zu bringen





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Anke Engelke Bastian Pastewka Last One Laughing Ruck Zuck Parodie Deutsche Comedy

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bastian Schweinsteiger: Heiße Küsse auf MallorcaBastian Schweinsteiger ist immer noch schwer verliebt – und zeigt sich nun knutschend mit seiner Freundin Silva K. auf der Baleareninsel

Read more »

Anke Engelke und Bastian Pastewka verraten, wie perfekt sie ihr 'Ruck Zuck'-Mantra ereignisstFans von Anke Engelke und Bastian Pastewka werden sich an die vielen Auftritte erinnert haben, die sie sowohl für "LOL" als auch mit Gastauftritten sorgten. Nun haben sie das Geheimnis hinter ihrem wohl lustigsten Auftritt gelüftet.

Read more »

„LOL“: Anke Engelke & Bastian Pastewka verraten Geheimnis über ihren besten AuftrittAnke Engelke und Bastian Pastewka verfügen über eine Chemie, die ihresgleichen sucht.

Read more »

EQS-News: CubeDoc SE stärkt Führungsebene und bestellt Anke Kirschberg zum COOEQS-News: CubeDoc SE / Schlagwort(e): Personalie CubeDoc SE stärkt Führungsebene und bestellt Anke Kirschberg zum COO 21.05.2026 / 11:50 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung

Read more »