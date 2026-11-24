Erleben Sie die Anker Solarbank 4 Pro im exklusiven Black-Friday-Deal. Kleines Kraftwerk senkt die Preise auf 1.670 Euro für das Quattro-Set mit 5,0 kWh Speicher.

Der Online-Händler Kleines Kraftwerk bietet im Rahmen des Black Friday 2026 eine signifikante Preissenkung für das komplette Balkonkraftwerk Quattro XL an. Das Angebot umfasst das System mit der Anker Solarbank 4 Pro und liegt zum ersten Mal in der Geschichte des Produkts für nur 1.670 Euro inklusive Versandpreis.

Systemarchitektur und technische Spezifikationen

Die Anker Solarbank 4 Pro, die im Mai 2026 veröffentlicht wurde, vereint einen Speicher und einen Wechselrichter in einem einzigen kompakten Gerät. Selbst ohne zusätzliche Zusatzakkus fasst dieses System eine massive Kapazität von 5,0 Kilowattstunden.

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Ein mitgeliefertes Smart Meter scannt kontinuierlich den aktuellen Strombedarf im Haus. Diese Daten nutzt die Solarbank, um ihre Abgabe an den Verbrauch dynamisch anzupassen, was eine optimierte Eigenstromnutzung ermöglicht.

Das Quattro XL von Kleines Kraftwerk nutzt die seit dem Solarpaket 1 der Bundesregierung erlaubten 2.000 Watt Peak voll aus. Zum Lieferumfang gehören vier 500-Watt-Module, alle notwendigen Kabel sowie der von Computerbild ausgezeichnete Solarspeicher.

Speicherkapazität und Erweiterbarkeit

Die im Paket enthaltene Anker Solarbank 4 Pro bietet für einen späteren Ausbau reichlich Spielraum. Der Solareingang verarbeitet bis zu 5.000 Watt Leistung, was eine signifikante Überdimensionierung der PV-Leistung erlaubt.

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Die Speicherkapazität lässt sich flexibel skalieren. Durch die Nutzung von bis zu fünf Zusatzakkus kann die Gesamtkapazität auf insgesamt 30 Kilowattstunden erweitert werden, was für größere Haushalte mit hohem Energiebedarf interessant ist.

Modul-Technologie und Designvarianten

Neu bei Kleines Kraftwerk sind vollständig schwarze ABC-Solarmodule der Marke Aiko Solar. Diese Module bieten nicht nur den vom Händler beworbenen Premium-Look am Balkon, sondern sollen laut Hersteller besonders gut mit Teilverschattungen umgehen.

Da die ABC-Module von Aiko noch relativ neu auf dem Markt sind, fällt ein direkter Preisvergleich aktuell schwer. Ein passenderer Vergleichspunkt ist jedoch der Deal-Preis von 1.770 Euro inklusive Versand.

Dieser Preis steht im Vergleich zu anderen vollständig schwarzen BC-Modulen von Sunpro, die Kleines Kraftwerk im Set mit der Solarbank 4 noch nie für unter 1.800 Euro verkauft hat. Das Quattro XL mit diesen speziellen Modulen ist also preislich attraktiv positioniert.

Alternative Modelle und weitere Deals

Neben dem XL-Set bietet Kleines Kraftwerk auch das Quattro-Balkonkraftwerk mit der Anker Solarbank 3 an. Dieser Speicher hat laut Idealo einen Bestpreis von gut 700 Euro. Das gesamte Quattro-XL-Paket mit diesem Speicher ist im Black-Friday-Deal für 1.199 Euro erhältlich.

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Dieses Angebot wird durch ein kostenloses Smart Meter und Solarverlängerungskabel im Set ergänzt. Für das Okta XL von Kleines Kraftwerk liefert eine Konfiguration aus acht bifazialen TOPCon-Modulen von Sunpro zusammen 4.000 Wp.

Die Anker Solarbank 4 Pro speichert hier den überschüssigen Solarstrom in großem Umfang für den Abend. Ein Smart Meter zur automatisierten, punktgenauen Einspeisung ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Vergleich mit Vorverkaufspreisen

Das Okta XL mit der Anker Solarbank kostete Ende Oktober noch 2.269 Euro. Aktuell verlangt Kleines Kraftwerk im Rahmen des Black Friday 2026 noch 1.999 Euro.

Dies stellt eine stolze Ersparnis für potenzielle Käufer dar, die ein System mit höherer Installationskomplexität benötigen. Für das Okta XL benötigt man aufgrund der 4.000 Wp Solarleistung eine Elektrofachkraft zur Installation, da es über der Grenze für die vereinfachte Anmeldung als Steckersolargerät liegt.

Der Black Friday 2026 fällt auf den 27. November, wie immer unmittelbar nach Thanksgiving in den USA. Händler wie Amazon, Ebay und Media Markt haben den gesamten November jedoch zum Black Month erklärt.

Durch diese Ausweitung der Rabattaktion muss die Schnäppchenjagd nicht auf einen einzigen Tag beschränkt bleiben. Wer Angebote gezielt vergleicht, kann rund um den Black Friday viele echte Schnäppchen im Bereich der Solartechnik machen.