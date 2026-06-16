Anker Solix Solarbank 4 Pro: Neues Balkonkraftwerk-Bundle mit 33 Prozent Rabatt

Kleines Kraftwerk und EXPRESS.de bieten das Quattro-2000-Wp-Bundle mit dem neuen Anker Solix Solarbank 4 Pro zum Einstiegspreis von 1.799 Euro. Der Solarspeicher mit 5.024 Wh, vier MPPT-Eingängen und USV-Funktion verspricht eine Amortisation in unter drei Jahren.

Der meisterwartete Solarspeicher des Jahres ist endlich da: Die Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro ist offiziell im Verkauf gestartet. In einer exklusiven Kooperation mit EXPRESS.de bringt Kleines Kraftwerk ein Bundle-Angebot an den Start, das den Einstieg in die moderne Heimstromversorgung so attraktiv macht wie nie zuvor.

Das Quattro-2000-Wp-Balkonkraftwerk-Bundle kombiniert die brandneue Solarbank mit vier leistungsstarken 500-Wp-Modulen in bifazialer Glas-Glas-Bauweise, die mit modernster TopCon-Zellentechnologie ausgestattet sind. Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut, versprechen diese Module einen hohen Wirkungsgrad und eine verbesserte Schwachlichtperformance. Der Clou: Das gesamte Bundle ist zum Verkaufsstart für 1.799 € statt der UVP von 2.669 € erhältlich - das entspricht einer satten Ersparnis von 33 Prozent oder 870 Euro. Die Anker Solix Solarbank 4 Pro selbst ist ein technisches Meisterwerk.

Mit einer Speicherkapazität von 5.024 Wh auf Basis von LiFePO4-Akkus, einer Entladetiefe von 100 Prozent und vier unabhängigen MPPT-Eingängen, die jeweils bis zu 1.250 Watt verarbeiten können, ist sie für nahezu jede Dach- oder Balkonkonstellation gerüstet. Der integrierte Wechselrichter leistet standardmäßig 800 Watt, lässt sich aber per App auf bis zu 2.500 Watt hochregeln - ideal für den Eigenverbrauch oder die Notstromversorgung. Die IP66-Zertifizierung macht die Solarbank wetterfest, sodass sie problemlos im Freien installiert werden kann.

Im Bundle enthalten ist zudem der neue Smart Meter Gen 2 im Wert von 99 Euro, der in Echtzeit den Stromverbrauch des Haushalts erfasst. In Kombination mit der KI-gesteuerten Lade- und Entladestrategie der Solarbank wird so ein nahezu 100-prozentiger Eigenverbrauch des selbst erzeugten Solarstroms ermöglicht. Das System lernt mit der Zeit das Verbrauchsverhalten der Bewohner und optimiert die Energienutzung automatisch. Ein besonderes Highlight ist die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) im Falle eines Netzausfalls.

Die Solarbank schaltet innerhalb von zehn Millisekunden auf Notstrom um und stellt über eine integrierte Steckdose bis zu 2.500 Watt bereit, im Bypass-Modus sogar bis zu 3.600 Watt. Damit lassen sich Kühlschrank, Router, Beleuchtung und weitere wichtige Geräte auch bei einem Blackout weiterbetreiben. Die Langlebigkeit des Speichers ist beeindruckend: Anker verspricht 10.000 Ladezyklen, was einer Produktlebensdauer von etwa 15 Jahren entspricht, und gibt eine Herstellergarantie von zehn Jahren.

Bei einem durchschnittlichen Strompreis von knapp 40 Cent pro Kilowattstunde und einer jährlichen Einsparung von rund 576 Euro ergibt sich eine Amortisationszeit von etwa 2,6 Jahren. Über zehn Jahre summiert sich die Ersparnis auf mehr als 5.700 Euro - ein starkes Argument für die Investition. Das Bundle ist modular erweiterbar: Wer noch mehr Speicherkapazität benötigt, kann das System mit bis zu fünf BP5000-Erweiterungsakkus auf insgesamt 30,1 kWh aufstocken. Die Erweiterungsakkus sind direkt auf der Produktseite bei Kleines Kraftwerk konfigurierbar.

Neben dem neuen Spitzenmodell bietet Kleines Kraftwerk auch weiterhin attraktive Deals für die Vorgängermodelle Anker Solix 3 Pro und 2 Pro an. Balkonkraftwerk-Komplettsets mit Speicher starten dort ab rund 829 Euro, Sets ohne Speicher sogar ab 259 Euro. Die Rabatte gegenüber den unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei bis zu 36 Prozent - echte Preisvorteile ohne versteckte Kosten. Interessierte sollten sich beeilen, denn das Launch-Angebot zur Solarbank 4 Pro ist zeitlich begrenzt und gilt nur für EXPRESS.de-Leser.

Weitere Informationen und die direkte Bestellmöglichkeit finden sich auf der Aktionsseite des Partners





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