Die neue Solix Solarbank 4 Pro von Anker mit erweiterten Speicherfunktionen und hoher Effizienz.

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Mittlerweile könnt ihr es für 1.399 Euro schon viel günstiger kaufen . Das System wurde entwickelt, um euch ein hohes Maß an Energieautonomie zu ermöglichen und den selbst erzeugten Solarstrom optimal zu nutzen. Die technischen Daten setzen dabei neue Maßstäbe für Plug-in-Lösungen. Die Solarbank 4 Pro bietet eine Basiskapazität von 5 Kilowattstunden und eine beeindruckende Solareingangsleistung von bis zu 5.000 Watt.

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Dank vier integrierter MPP-Tracker lassen sich bis zu zwölf Solarmodule anschließen, was eine große Flexibilität bei der Installation ermöglicht. Ein besonderes Merkmal ist die modulare Erweiterbarkeit des Systems. Bei Bedarf könnt ihr die Kapazität schrittweise auf bis zu 30 Kilowattstunden ausbauen. Im regulären Betrieb wird der erzeugte Strom über einen herkömmlichen Schuko-Anschluss mit 800 Watt in das Hausnetz eingespeist, um euren Grundverbrauch zu decken.