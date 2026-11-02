Anker Soundcore Select 4 Go: Günstiger Bluetooth-Lautsprecher unter 20 Euro im Test

Der Anker Soundcore Select 4 Go bietet IP67-Schutz und 20 Stunden Laufzeit für unter 20 Euro. Wir analysieren Klang, Akku und Alternativen wie den JBL Clip 5.

Der chinesische Tech-Hersteller Anker etabliert sich mit dem Modell Soundcore Select 4 Go erfolgreich im Markt für kompakte Audio-Geräte. Dieser Bluetooth-Lautsprecher kombiniert einen robusten Schutz vor Staub und Wasser mit einem ansprechenden Preis, der ihn zur kostengünstigen Alternative für unterwegs macht. Trotz der geringen Größe liefert das Gerät einen kräftigen Klang, der durch einen 5-Watt-Treiber und eine passive Membran unterstützt wird.

Preisentwicklung und technische Spezifikationen

Der Anker Soundcore Select 4 Go ist aktuell zu einem reduzierten Preis von 19,89 Euro über den Online-Versandhändler Amazon erhältlich. Der Hersteller hat den Preis um 34 Prozent gesenkt, wobei die unverbindliche Preisempfehlung bei 29,99 Euro liegt. In der Vergangenheit sank der Preis kurzzeitig auf 18,99 Euro, was den aktuellen Stand als sehr attraktiv erscheinen lässt. Für Prime-Kunden fallen keine Versandkosten an, während andere Kunden 4,99 Euro für den Versand bezahlen müssen.

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Technisch sticht der Lautsprecher durch seine IP67-Zertifizierung hervor, die ihn nicht nur gegen eindringenden Staub schützt, sondern ihn auch schwimmfähig macht. Dies macht das Gerät ideal für den Einsatz am Strand oder in der Nähe von Pools. Mit einem Eigengewicht von 264 Gramm ist die Box leicht zu transportieren und lässt sich dank einer integrierten Trageschlaufe praktisch an Rucksäcken oder Taschen befestigen.

Testurteile und Akkulaufzeit im Vergleich

Unabhängige Tests bestätigen die robuste Bauweise und die gute Akkulaufzeit des Geräts. Computer Bild lobt die kompakte Konstruktion und meldet im Test eine Laufzeit von rund 14 Stunden. Auch die Webseite Imtest bestätigt ähnliche Werte bei 80 Dezibel Lautstärke, bemängelt jedoch einen kraftlosen Bass sowie scharfe Höhen, die insgesamt zu einer unausgewogenen Wiedergabe führen.

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Etwas positiver fällt das Urteil der Experten von kopfhoerer.de aus, die dem Soundcore Select 4 Go eine Wertung von 4,13 von 5 Punkten geben. Dort wird der Klang im Nahbereich als aufgeräumt und kraftvoll bewertet. Trotz der genannten mangelnden Basswiedergabe gilt das Gerät angesichts des Preises unter 20 Euro als akzeptabler Kompromiss für die kompakte Formfaktoren.

Alternative mit Auracast-Unterstützung

Als Alternative zum günstigeren Anker-Modell positioniert sich der JBL Clip 5 im mittleren Preissegment. Dieser Mini-Lautsprecher bietet eine Leistung von sieben Watt und wird ebenfalls mit IP67-Schutz geliefert. Im Vergleich zum Anker-Gerät überzeugt der JBL Clip 5 durch einen voluminöseren und angenehmeren Klang, den Computer Bild mit der Note 2,5 bewertet. Der Akku hält hier gut zwölf Stunden durch, was knapp unter der Leistung des Anker-Modells liegt.

Ein entscheidender Vorteil des JBL Clip 5 ist die Unterstützung des Auracast-Standards, der die Kopplung mit weiteren kompatiblen Boxen ermöglicht. Zudem verfügt das Gerät über einen integrierten Karabiner, der die Befestigung erleichtert. Heise bewertet insgesamt die Verarbeitung und den Klang positiv, weist aber auf einen etwas unsauberen Bass hin. Für Nutzer, die auf hochwertigen Klang und moderne Vernetzungsfunktionen Wert legen, lohnt sich der Aufpreis gegenüber dem Anker Soundcore Select 4 Go eindeutig.