Anker stellt Soundcore Liberty 5 Pro (Max) mit in Deutschland gefertigtem KI-Chip vor

Anker hat die Soundcore Liberty 5 Pro (Max) als erste In-Ear-Kopfhörer mit dem in Deutschland gefertigten KI-Chip vorgestellt. Der AI-Chip ist für das ANC zuständig und kann potenzielle Störgeräusche der Umgebung herausfiltern.

Im Rahmen des Anker Day hat das Unternehmen die Soundcore Liberty 5 Pro (Max) als erste In-Ear-Kopfhörer mit dem in Deutschland gefertigten KI-Chip vorgestellt. Anker s eigener AI-Chip ist bei den Liberty 5 Pro (Max) vor allem auch für das ANC zuständig.

Die beiden Kopfhörer-Modelle unterscheiden sich anhand des Ladecases mit größerem Display im Deckel der In-Ear-Kopfhörer auf. Technisch sind beide Varianten identisch aufgestellt, sodass die gleiche Audio- und ANC-Qualität und weitgehend gleichen Audio-Features geboten werden. In Eigenregie entwickelter und in Dresden gefertigter KI-Chip für die Verarbeitung von Audiosignalen sowohl aufseiten des Eingangs mit den acht verbauten Mikrofonen als auch für die Ausgabe über die Treiber in den Gehörgang des Trägers.

Nach Angaben von Anker verfügt der Thus über eine lokale Rechenleistung von 5 GOPS, kann also fünf Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde durchführen. Der AI-Chip ist dabei auf Edge-AI-Anwendungen ausgelegt, es läuft darauf kein vollwertiges LLM, wie es bei Gemini oder ChatGPT zum Einsatz kommt, sondern ein auf die speziellen Anforderungen und Bedürfnisse von Anker im Bereich Audio zugeschnittenes lokales KI-Modell – unterteilt in die zwei Bereiche ANC (Active Noise Cancellation) und ENC (Environmental Noise Cancellation).

Potenzielle Störgeräusche der Umgebung sollen effektiv mittels ANC herausgefiltert werden, um für glasklare Musik und Telefonie zu sorgen, wie es Anker in der Ankündigung beschreibt. Dabei kann es sich um Windgeräusche, laute Menschengruppen, Autoverkehr und andere potenziell störende Geräuschquellen handeln, die der Thus über die – pro Earbud – vier verbauten Mikrofone filtern kann.

Drei Mikrofone sind dabei sogenannte Feedforward Mics, die Lärm noch vor Erreichen des Ohrkanals aufzeichnen, während ein Feedback Mic den verbleibenden Lärm im Ohr aufnimmt, sodass laut Anker ein in sich geschlossener Kreislauf gebildet wird. Daraufhin kann der Thus eine Gegenphase der Schallwellen erzeugen, was bedeutet, dass die zwei identischen Schallwellen exakt um 180 Grad phasenverschoben sind. Der Wellenberg der einen Welle überlagert somit exakt mit dem Wellental der anderen Welle.

Dadurch heben sich die Signale gegenseitig auf, was als Phasenauslöschung bezeichnet wird und für das ANC sorgt. Die ENC-Seite des Thus ist für das Herausfiltern von Störgeräuschen beim Sprechen zuständig, etwa bei lauten Bahnfahren, in der Kneipe mit Musik im Hintergrund oder zum Beispiel im Fußballstadion. Dabei setzt Anker nicht auf traditionelle Mikrofone, sondern einen VPU-Sensor, einen Voice Pick-Up Bone Vibration Sensor.

Ein VPU-Sensor ist ein spezialisierter Beschleunigungsmesser, der Vibrationen der Stimmbänder über die Haut oder Kieferknochen erfasst und somit den traditionellen Weg der per Luft übertragenen Schallwellen umgeht, um dort präsenten Lärm nicht mit zu erfassen. Im Abgleich mit der externen Lärmerfassung lässt sich die Stimme so präzise isolieren. Das Feature verbessert nicht nur die Qualität der Telefonie und allgemeinen Stimmaufzeichnung, sondern auch die Erkennung von Sprachbefehlen zur Bedienung der Kopfhörer.

Neben den Wischgesten am Earbud lassen sich wahlweise auch Sprachbefehle wie Play Music, Next Track, Answer Call, ANC Mode und weitere zur Steuerung der Liberty 5 Pro (Max) nutzen – die Sprache lässt sich einstellen. In allen genannten Punkten sind Liberty 5 Pro und Liberty 5 Pro Max identisch aufgestellt. Erst beim Ladecase unterscheiden sich die Kopfhörer: die Liberty 5 Pro haben eine kleine Anzeige vorne im Ladecase, die Liberty 5 Pro Max ein größeres Display auf dem Ladecase.

Bei den Liberty 5 Pro lassen sich über die Anzeige Informationen wie der Akkustand von Earbuds und Ladecase anzeigen oder ANC-Modus und Lautstärke verändern. Exklusiv für die Liberty 5 Pro Max ist – neben dem großen Display – der AI Note Taker, ein Sprachrekorder direkt im Ladecase, der auch Transkripte erstellen und einzelne Sprecher identifizieren und in den späteren Aufnahmen markieren kann.

Eine Aufnahme lässt sich schnell über doppeltes Drücken der rückseitigen Taste am Ladecase starten, alternativ auch über die App-Auswahl auf dem Display oder eines der Widgets in den Quick Settings. Daraufhin nimmt das Ladecase selbst, also ohne Herausnehmen der Earbuds, eine Konversation auf. Das Ladecase lässt sich so zum Beispiel während eines Meetings auf den Tisch stellen, um die Gespräche aller Teilnehmer aufzuzeichnen.

Das Ladecase speichert die Aufnahme zunächst lokal und synchronisiert sie später mit der App auf dem Android- oder iOS-Smartphone. Im Nachgang der Synchronisierung erfolgt eine automatische Löschung der Dateien vom Ladecase, um dort wieder Speicherplatz für neue Aufnahmen frei zu haben. Die Audioaufnahmen lassen sich in der Soundcore-App transkribieren, wobei auch die unterschiedlichen Sprecher erkannt und markiert werden. Anwender können den Sprechern im Nachgang Namen zuweisen, die dann für die gesamte Konversation übernommen werden





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