Thomas Markle steht in den USA wegen des Besitzes von illegalen kinderpornografischen Materialien vor Gericht. Drohen ihm bis zu 40 Jahre Haft nach Festnahme und Fluchtversuch.

Die US-Bundesstaatsanwaltschaft hat am Dienstag in Los Angeles formell Anklage gegen den 82-jährigen Vater der Herzogin von Sussex, Thomas Wayne Markle, erhoben. Die schwerwiegenden Vorwürfe beziehen sich auf den Besitz von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauch s. Sollte die Anklage vor Gericht bestätigt werden, droht dem Angeklagten laut Angaben der Ermittlungsbehörden eine Höchststrafe von bis zu 40 Jahren Freiheitsentzug. Die Erhebung der Anklage markiert einen entscheidenden Schritt in einem Verfahren, das seit Monaten mediale Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Sachverhalt und Fundorte der Beweismittel

Den im Anklagepunkt dargelegten Fakten nach wird Thomas Wayne Markle unter anderem vorgeworfen, illegales Material besessen zu haben, auf dem er selbst zusammen mit vorpubertären Kindern abgebildet ist. Die Ermittler der Federal Bureau of Investigation (FBI) und anderer Behörden gaben bekannt, dass sie in einem Lagerraum in Los Angeles Dutzende mutmaßlicher Missbrauchsdarstellungen sicherten. Zu den beschlagnahmten Gegenständen gehörten Fotografien in Form von Negativen und Dias sowie Bücher, die derartige Inhalte enthielten.

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Neben den Fundorten in den Vereinigten Staaten erstreckt sich der Untersuchungsraum des Verfahrens auch auf die Philippinen. Thomas Markle besitzt dort ein eigenes Haus, wo die Behörden ebenfalls die Aufbewahrung derartiger illegaler Materialien vermuten und untersuchen. Auf den Philippinen wird gegen ihn zusätzlich wegen des mutmaßlichen Verbreitungsabsichts von illegalen kinderpornografischen Materialien ermittel. Die parallele Prüfung in beiden Ländern unterstreicht den internationalen Charakter der vorliegenden Ermittlungen.

Festnahmen, Haftstatus und medizinische Vorgeschichte

Die rechtlichen Auseinandersetzungen nahmen einen dramatischen Verlauf, nachdem Thomas Markle Anfang November in den Vereinigten Staaten festgenommen worden war. Zu diesem Zeitpunkt wurde er zunächst gegen Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen. Wenige Tage später wurde die vorläufige Freiheit jedoch wieder entzogen, da die Behörden verdächtige Handlungen registrierten. Der 82-Jährige soll mitten in der Nacht versucht haben, seine elektronische Fußfessel durchzuschneiden, um den Auflagen zu entkommen.

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Gegenwärtig sitzt Thomas Markle in einem Justizvollzugsanstalt in Florida in Untersuchungshaft. Die Behörden planen, ihn in den kommenden Wochen nach Los Angeles zu überstellen, um den weiteren juristischen Prozess vor den zuständigen Gerichten in Kalifornien zu ermöglichen. Die gesundheitliche Verfassung des Angeklagten hat sich in letzter Zeit stark verschlechtert. Nach einem Schlaganfall zu Beginn des Jahres zog Markle von den Philippinen in die USA, da er sich dort medizinisch versorgen lassen wollte.

Infolge des gesundheitlichen Einbruchs musste Thomas Markle sein linkes Bein amputieren. Diese körperlichen Einschränkungen finden in den bisherigen Verfahrensschritten jedoch keine Berücksichtigung, die rechtlichen Schritte laufen unabhängig von seinem Gesundheitszustand weiter. Die Überstellung nach Kalifornien ist notwendig, da die Anklage dort erhoben wurde und die Beweismittel zum Teil in Los Angeles sichergestellt wurden.

Verhandlungsfähigkeit und Positionen der Beteiligten

Thomas Markle hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe und die Existenz des beschuldigten Materials zuvor kategorisch zurückgewiesen. Er bestritt jegliche Beteiligung an der beschriebenen Handlung. Um sicherzustellen, dass das Strafverfahren fair und konstitutionell durchgeführt werden kann, wurde eine gutachterliche Untersuchung seiner psychischen Verfassung veranlasst. Ein psychiatrischer Gutachter kam kürzlich zu dem fachlichen Schluss, dass Thomas Markle verhandlungsfähig ist.

Dieses Gutachten besagt, dass der Angeklagte die gegen ihn erhobenen Anklagepunkte vollständig versteht. Zudem wurde festgestellt, dass er in der Lage ist, konstruktiv mit seiner Verteidigung zusammenzuarbeiten. Diese Feststellung ist entscheidend für den weiteren Ablauf, da sie die Grundlage für ein mögliches Gerichtsverfahren legt. Seine Anwälte müssen nun die strategische Verteidigung gegen die schweren Vorwürfe des Besitzes kinderpornografischer Materialien und des damit verbundenen Missbrauchs vorbereiten.