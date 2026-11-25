Ein Berliner Arzt steht wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassung vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, eine Patientin nach einer Spritze unzureichend überwacht zu haben, was zum Tod der 64-Jährigen führte.

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat gegen einen 46-jährigen Arzt aus dem Berliner Bezirk Pankow Anklage wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassung erhoben. Das Gerichtsverfahren wird angestrebt, nachdem der Mediziner im Zentrum der Ermittlungen zu einem fatalen Vorfall mit einer 64-jährigen Patientin stand. Der genaue Termin für den Beginn der Hauptverhandlung ist bisher noch nicht festgelegt worden.

Der Kern der Vorwürfe betrifft die medizinische Betreuung der Patientin nach einer Injektion. Der behandelnde Arzt wird beschuldigt, gegen anerkannte medizinische Standards verstoßen zu haben, indem er die Patientin unzureichend überwachte. Die Vorwürfe beziehen sich spezifisch auf den Zeitraum nach der Verabreichung eines Arzneimittels zur lokalen Betäubung.

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Die 64-jährige Frau hatte sich bei dem Berliner Arzt in Behandlung begeben, da sie unter chronischen Schmerzen im Bereich ihrer Halswirbelsäule litt. Die Behandlung sollte eine Linderung der Beschwerden bewirken. Das Verfahren ist auf einen konkreten medizinischen Eingriff am 31. Januar 2024 zurückzuführen, der sich in der Praxis des Arztes in Pankow ereignete.

Verlauf des medizinischen Vorfalls und Standards

An dem fraglichen Datum, dem 31. Januar 2024, suchte die Patientin ihren Arzt auf, um die geplante Therapie fortzusetzen. Dem Verfahren nach erhielt sie im Behandlungszimmer eine Spritze mit einem Medikament zur örtlichen Betäubung, um die Schmerzen im Bereich der Halswirbelsäule zu lindern. Dieser Eingriff sollte Teil der regulären Schmerztherapie sein.

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Laut den Angaben der Staatsanwaltschaft berichtete die Patientin nach der Injektion von einem Wärmegefühl, das sich in ihrem rechten Arm ausbreitete. Dieses Symptom wurde als Teil der Reaktion auf die Behandlung registriert. Ungeachtet dieses Berichts verließ der Arzt das Zimmer und hinterließ die Frau allein im Behandlungsbereich. Dieses Verhalten wird von den Ermittlern als grob fahrlässig eingestuft.

Die Anklage stellt heraus, dass dieses Vorgehen den etablierten medizinischen Richtlinien nicht entspricht. Demnach ist es vorgeschrieben, dass Patienten nach einer derartigen lokalen Betäubung mindestens 20 Minuten lang kontinuierlich und lückenlos überwacht werden müssen. Diese Maßnahme dient der Sicherheit und der frühzeitigen Erkennung möglicher Komplikationen.

Verlust des Bewusstseins und tödlicher Ausgang

Die Überwachungsfrist von 20 Minuten wurde nach den Ermittlungen nicht eingehalten. Die Staatsanwaltschaft Berlin gibt an, dass die Patientin etwa zehn Minuten nach der Verabreichung der Spritze bewusstlos im Behandlungszimmer aufgefunden wurde. Der Arzt hatte die Zeit bis zur vollen Überwachungsdauer nicht abgewartet, sondern die Patientin sich selbst überlassen.

Sobald der Arzt die Bewusstlosigkeit feststellte, begann er sofort mit der Reanimation der Frau. Die Bemühungen der Wiederbelebung waren jedoch nicht erfolgreich genug, um den Tod abzuwenden. Die medizinischen Maßnahmen im Praxisraum reichten nicht aus, um das Leben der Patientin zu retten.

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Rund zwei Wochen nach dem Vorfall verstarb die 64-Jährige in einem Krankenhaus. Der Tod trat nicht am Ort des Geschehens ein, sondern mehrere Tage später im klinischen Setting. Der genaue medizinische Todestag wird in der Anklageschrift nicht explizit genannt, der Zeitraum ist jedoch als ca. zwei Wochen nach dem 31. Januar 2024 definiert.

Rechtliche Einordnung und weiterer Prozess

Der Vorwurf der fahrlässigen Tötung durch Unterlassung basiert auf der Argumentation, dass der Arzt eine Garantenstellung hatte. Als behandelnder Mediziner war er verpflichtet, für das Wohlergehen der Patientin zu sorgen und sie vor Gefahren zu schützen. Durch das unterlassene Handeln, also das Nicht-Einhalten der Überwachungsfrist, wird ihm vorgeworfen, diesen Schutzversäumnis gemacht zu haben.

Die Staatsanwaltschaft hat die Anklageformulierung bereits eingereicht. Dies ist ein wichtiger formaler Schritt im deutschen Strafverfahren. Es bedeutet, dass das Gericht die Anklage prüfen wird, bevor ein eventueller Hauptverhandlungstermin festgelegt wird. Ein Behördensprecher der Staatsanwaltschaft hat die Erhebung der Anklage bestätigt.

Es ist derzeit noch unklar, wann genau das Gerichtsverfahren gegen den 46-jährigen Arzt aus Berlin-Pankow beginnen wird. Die Planung der Terminierung obliegt der zuständigen Justizbehörde. Bis zur Verkündung eines Termins bleibt der Fall in der Vorverfahrensphase oder der Anklagephase stehen. Die Öffentlichkeit und die betroffenen Parteien warten auf die nächste Verfahrensankündigung.