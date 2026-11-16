Zwei mutmaßliche MetallDiebe werden des Mordes angeklagt, weil ihre Tat eine Explosion auslöste, die drei Menschen in Görlitz tötete.

Zwei mutmaßliche MetallDiebe stehen wegen Mordes in der sächsischen Stadt Görlitz vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft hat die Anklage gegen die beiden Männer erhoben, nachdem eine Explosion im Frühjahr ein ganzes Haus zum Einsturz brachte. Bei diesem tragischen Unglück kamen drei Menschen unter den Trümmern ums Leben.

Detallierte Umstände des Vorfalls

Das schwere Unglück ereignete sich am 18. Mai in der Grenzregion. Die beiden Angeklagten waren zu diesem Zeitpunkt auf der Suche nach wertvollen Schätzen. Sie hatten es insbesondere auf Fahrräder, Schrott oder Kupferkabel abgesehen. Die Behörden gehen davon aus, dass sie sich in der Grenzgegend bewegten, um Beute zu machen.

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Nach den vorliegenden vorläufigen Sachverständigengutachten ist der Einsturz auf die rücksichtslosen Handlungen der beiden Männer zurückzuführen. Sie versuchten, eine Kupferleitung abzusägen. Dabei verursachten sie offenbar ein Gasleck. Kurz nachdem sie das Leck verursachten, flüchteten sie von der Stelle.

Bekannte Täter und Fluchtversuch

Beide Männer sind der Polizei bereits zuvor bekannt. Sie waren in der Vergangenheit bereits als Metalldiebe registriert gewesen. Dies unterstreicht die vorsätzliche Natur ihrer aktuellen Tat. Ihre Vorkommnisse in der Vergangenheit zeigen ein wiederholtes Muster der illegalen Aneignung von Metall.

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Eine Überwachungskamera filmte später den 27-Jährigen auf einem Fahrrad. Diese Aufnahme erfolgte an der Grenze. Das Bildmaterial ist ein wichtiger Teil der Ermittlungen. Es hilft dabei, die Fluchtwege der Täter nach der Explosion zu rekonstruieren.

Schwere Folgen und Rettungsarbeiten

Die drei Opfer des Unglücks waren zwei junge Frauen aus Rumänien und ein Deutsch-Bulgare. Sie wurden von den einstürzenden Trümmern begraben. Die Explosion war so gewaltig, dass sie ein ganzes Haus zum Einsturz brachte. Die Opfer hatten keine Chance, dem Chaos zu entkommen.

Hunderte Einsatzkräfte waren im Anschluss an die Katastrophe im Einsatz. Feuerwehr, THW, Polizei und Rettungshundestaffeln suchten tagelang nach den drei Vermissten. Die Rettungskräfte arbeiteten sich teilweise mit Schaufeln und bloßen Händen durch den Trümmerberg. Der Einsatz war extrem kräftezehrend und gefährlich.

Rechtliche Konsequenzen und Ausblick

Die Staatsanwaltschaft sieht die Schuld der beiden Männer als erwiesen an. Sie haben sie nun wegen Mordes angeklagt. Die Begründung liegt in der Kausalität ihrer Tat zur Explosion. Das Absägen der Leitung führte direkt zum Gasleck und zur daraus resultierenden Detonation.

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Die Anklageerhebung markiert einen wichtigen Schritt im Strafverfahren. Die beiden Männer müssen sich nun vor Gericht für ihre Taten verantworten. Die Opferfamilien und die Öffentlichkeit erwarten eine klare juristische Aufarbeitung. Die Explosion in Görlitz hat tiefe Spuren in der Region hinterlassen.