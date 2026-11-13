Anklage: Zwei Frauen wegen Mordbeihilfe in Stade vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft Stade hat zwei Frauen der Mordbeihilfe angeklagt. Sie sollen einen 45-Jährigen bei der Tötung von sechs Mitarbeitern unterstützt haben.

Die Staatsanwaltschaft Stade hat am Freitag die Anklage gegen zwei Frauen erhoben, denen vorgeworfen wird, an einem schwerwiegenden Gewaltverbrechen in einer jugendhilfeführenden Einrichtung in Stade beteiligt gewesen zu sein. Die beiden Angeklagten, 34 und 65 Jahre alt, sollen den mutmaßlichen Schützen vor und während der Tat tatunterstützend begleitet haben. Der Haupttäter, ein 45-jähriger Mann, hat sich nach der Tat das Leben genommen, nachdem er im Juni sechs Mitarbeitende tötete.

Detaillierte Tathergänge in der Einrichtung

Der tödliche Vorfall ereignete sich in einer Einrichtung in Stade, die von einem privaten Träger sowie dem Jugendamt genutzt wird. Der 45-jährige Verdächtige eröffnete während eines sogenannten Hilfeplangesprächs das Feuer auf die anwesenden Personen. Bei den Opfern handelte es sich um sechs Mitarbeitende, die im Zusammenhang mit der Trägerschaft und der Behörde standen. Das Alter der Opfer wird in den vorliegenden Akten nicht spezifiziert, doch die Zahl der Todesopfer ist mit sechs eindeutig festgelegt. Die Tat geschah Ende Juni dieses Jahres, was den zeitlichen Rahmen des Vorfalls konkret definiert.

Also read Sechsfachmord in Stade: Anklage gegen Enise Ö. und Sylvia S.

Nach der Tatanalyse durch die Behörde wurde der mutmaßliche Schütze unmittelbar am Tatort von der Polizei gefasst. Er wurde daraufhin wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft genommen. Der Haftverlauf endete tödlich, als der 45-Jährige etwa drei Wochen später in seiner Zelle Suizid beging. Damit bleibt die Aufklärung der genauen Motive und der finalen Entscheidungsfindung des Täters largely auf die Aussagen der Mitangeklagten gestützt, da der Haupttäter nicht mehr verhört werden kann.

Rollenteilung und Vorwürfe gegen die Angeklagten

Die Staatsanwaltschaft wirft der 34-jährigen Beschuldigten vor, den Verdächtigen bei der Planung und Ausführung der Tat aktiv unterstützt zu haben. Die 34-Jährige ist die Mutter der damals drei Monate alten Tochter des mutmaßlichen Schützen. Beide waren in derselben Einrichtung untergebracht, was ihre enge räumliche und soziale Verknüpfung mit dem Tatort erklärt. Den Vorwürfen zufolge war die Kindsmutter vom Tatplan der Polizei bewusst und billigte diesen sogar. Ihr wird Mord in sechs Fällen zur Last gelegt, da ihre Unterstützung als kausal für die Tötungen angesehen wird.

Advertisement

Zusätzlich ist eine 65-jährige Frau aus dem Bekanntenkreis des Täters in den Vorwurf der Beihilfe zum Mord verwickelt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass auch sie bereits vor der Tat von den Plänen des Schützen Kenntnis hatte. Die spezifische Rolle der 65-Jährigen besteht darin, den Täter bei der Vorbereitung unterstützt und ihn anschließend mit einem Auto vom Tatort wegfahren zu haben. Diese Fluchtassistenz wird als wesentlicher Beitrag zur Beihilfe gewertet und führt zu der Anklage wegen Beihilfe zum Mord in sechs Fällen.

Rechtliches Verfahren und nächster Schritte

Die formelle Anklage wurde am Dienstag beim Landgericht Stade eingereicht. Das zuständige Gericht muss nun über die Zulassung der Hauptverhandlung entscheiden. Dies ist ein notwendiger Verfahrensschritt, bei dem geprüft wird, ob die gegen die Beschuldigten vorliegenden Verdachtsgründe ausreichend sind, um den Prozess vor dem Geschworenengericht oder der Großen Strafkammer weiterzuführen. Eine Ablehnung der Anklage ist theoretisch möglich, wird aber von der Staatsanwaltschaft als unwahrscheinlich eingeschätzt, da die Beweislage bezüglich der Tatbeteiligung der Frauen als belastbar gilt.

Für die Angehörigen der sechs Getöteten und die Öffentlichkeit bedeutet dieser Schritt eine formelle Konfrontation mit den rechtlichen Konsequenzen der Tat. Da der Haupttäter tot ist, konzentriert sich die juristische Aufarbeitung nun vollständig auf die strafrechtliche Verantwortung der beiden Frauen. Das Verfahren wird likely mehrere Monate dauern, bis das Landgericht Stade sein Urteil über die Zulassung und anschließend über die Schuldfrage spricht. Die Öffentlichkeit bleibt über die weiteren Entwicklungen im Strafprozess gegen die 34- und 65-jährige Angeklagte informiert.