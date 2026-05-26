Anleger reagieren enttäuscht auf Ferraris erstes vollelektrisches Auto

Die ersten Kritiken an Ferraris erstem vollelektrischen Auto fallen nicht gut aus. Die Investoren sind enttäuscht von dem Design, und die Aktien des Unternehmens fallen um sechs Prozent ab. Das Unternehmen hat den Luce vorgestellt, einen viertürigen Stromer, der mit Hilfe des ehemaligen Apple-Chefdesigners Jony Ive entwickelt wurde.

Anleger reagieren enttäuscht auf das Fahrzeug, welches von einem ehemaligen Apple- Design er entworfen wurde und mehr als eine halbe Million Euro kosten soll. Das Unternehmen Ferrari hatte sein erstes vollelektrisches Auto vorgestellt.

Doch die Italiener dürften sich einen besseren Start erhofft haben. Die ersten Kritiken fallen nicht gut aus - und ließen sogar die Aktien des Unternehmens an der Börse in Mailand um rund sechs Prozent abrutschen. Laut einem Händler enttäuschte das Design die Investoren. Für sie ist das kein Ferrari, sagte er.

Das Unternehmen hatte den Luce am späten Montagabend vorgestellt. Das Auto sieht aus wie eine Mischung aus einem Honda Accord EV und einem Tesla 3, schrieb Pierre-Olivier Essig, Forschungsleiter bei Air Capital, in einer Mitteilung. Der viertürige Stromer, der mit Hilfe des ehemaligen Apple-Chefdesigners Jony Ive entwickelt wurde, soll 550 000 Euro kosten. Die Auslieferungen sollen im vierten Quartal beginnen.

Es ist ein Wagnis, sagte Phil Dunne von der Unternehmensberatung Grant Thornton Stax bereits vor der Vorstellung des neuen Modells. Andere Hersteller von Luxuswagen wie Porsche und Lamborghini hatten zuletzt wegen der schwachen Nachfrage ihre Pläne für Elektroautos zurückgefahren. Auch wenn das Design des Autos viele enttäuscht hat, könnte das Fahrerlebnis doch eine andere Sichtweise eröffnen. Der Luce leistet umgerechnet etwas mehr als 1000 PS und beschleunigt in 2,5 Sekunden auf 100 km/h - schneller als Ferraris V12-angetriebener SUV Purosangue.

Er erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 310 km/h. Dennoch reihen sich die ersten Reaktionen in die Fehltritte von Ferrari in Bezug auf die Einführung von E-Autos ein. Bislang konnte die Firma Investoren nicht überzeugend darlegen, wie sie gleichzeitig auf Elektromotoren und auf Verbrenner, die weiterhin das Herz der Marke bilden, setzen möchte. Ferraris Plan für 2030 halbierte den erwarteten Anteil vollelektrischer Autos auf 20 Prozent der Modellpalette, während für Modelle mit Verbrennungsmotor das Doppelte dieses Anteils angestrebt wird





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