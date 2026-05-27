Anleger reagieren mit starken Abverkäufen auf den Ausblick von Zscaler

Das amerikanische Unternehmen Zscaler hat seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Die Anleger reagieren mit starken Abverkäufen auf den Ausblick für das vierte Quartal.

Die Anleger reagieren mit starken Abverkäufe n, nachdem das Unternehmen seinen Ausblick für das vierte Quartal veröffentlichte. Das amerikanische Unternehmen Zscaler , welches auf cloud-basierte Informationssicherheit spezialisiert ist, lieferte am Dienstag seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal.

Diese fielen solide aus und konnten die ursprünglichen Prognosen übertreffen, doch der Ausblick für das Gesamtjahr enttäuschte die Anleger. Der Aktienkurs von Zscaler verlor um über 30 Prozent und notierte zum US-Börsenstart am Mittwoch nur noch bei rund 135 USD, während die Aktie am Dienstag noch bei ca. 184 USD lag. Bei einem Umsatz von 850,5 Millionen USD erzielte das Unternehmen eine operative Marge von ca. 23 Prozent und einen Gewinn je Aktie von 1,08 USD.

Damit konnte Zscaler seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 25 Prozent steigern und die Erwartungen von 834-836 Millionen USD deutlich übertreffen. Der freie Cashflow wurde um rund 14 Prozent auf ca. 136 Millionen USD im Vergleich zum Vorjahr (119,5 Millionen USD) erhöht. Der Ausblick für das vierte Quartal des laufenden Jahres wurde moderat nach oben angepasst: Das Unternehmen erwarte einen Umsatz zwischen 875 und 878 Millionen USD bei einem Gewinn je Aktie zwischen 1,08 und 1,09 USD.

Der Umsatz für das Gesamtjahr solle zudem um ca. 24 Prozent wachsen, während die erwartete Marge des prognostizierten freien Cashflows auf ca. 22,8 bis 23,3 Prozent gesenkt wurde. Grund dafür sei ein deutlicher Anstieg der Investitionen in KI-Infrastruktur, worauf die Anleger zunächst mit starken Aktien-Verkäufen reagierten. Unsere Marktbeobachtung Mai 2026 ist jetzt draußen - mit frischem Blick auf die Märkte zur Jahresmitte. Im Fokus: Reisen mit Gegenwind - wie geopolitische Spannungen und Energiepreise Preise, Routen und Buchungstrends verändern.

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