Nvidia feiert ein Comeback, doch die Finanzierung des KI-Booms wird schwieriger. Am Anleihemarkt wachsen die Zweifel an den Milliardeninvestitionen. Nvidia...

an der Börse wieder aufholt, wachsen am Anleihemarkt die Zweifel. Investoren hinterfragen zunehmend, ob sich die gewaltigen KI-Investitionen tatsächlich auszahlen. Für die großen Technologiekonzerne könnte die Finanzierung damit schwieriger werden.

Die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia sorgte am Montag für eine kräftige Erholung an den Aktienmärkten. Die Nvidia-Aktie sprang um mehr als 31 Prozent nach oben. Doch der Optimismus könnte täuschen. Dan Taylor, stellvertretender Investmentchef der Man Group, beobachtet einen Stimmungswechsel.

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Anleger wollten zunehmend Belege dafür sehen, dass die milliardenschweren KI-Ausgaben tatsächlich einen Mehrwert für Aktionäre schaffen. Die Zeiten, in denen Unternehmen erst investierten und später nach dem Nutzen fragten, seien vorbei, erklärte Taylor gegenüberIm Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument.

Beachten Sie auch dieund einige Chiphersteller verloren laut einer Analyse der Man Group zwischen ihren Höchstständen im Juni und dem vergangenen Freitag 25 bis 45 Prozent.legte dagegen um fast 20 Prozent zu. Der Konzern hat sich bislang aus dem Wettrennen um die größten KI-Investitionen herausgehalten. Noch kritischer beurteilen Anleiheinvestoren die Lage. Matthew Rees von L&G Asset Management zufolge stehen große Technologiekonzerne am Anleihemarkt deutlich stärker unter Druck als an den Aktienbörsen.

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Neben der Kreditqualität bereite vor allem das enorme Angebot neuer. Laut PIMCO könnten die größten KI-Unternehmen in diesem Jahr rund 250 Milliarden US-Dollar über Anleihen aufnehmen. Für die gesamte KI-Branche könnten es sogar 300 bis 570 Milliarden US-Dollar werden. Eröffne jetzt dein kostenloses Depot und sichere dir nach dem erfolgreichen IPO von Anthropic einen Aktienanteil im Wert von 50 €.auf den Punkt:"Das einzige Problem ist, dass einfach nicht genug Geld vorhanden ist, um alle zu versorgen.

" Big Tech muss beweisen, dass sich die Milliardeninvestitionen auszahlen – sonst drohen höhere Finanzierungskosten und neue Belastungen für die Aktienkurse. Saskia Reh unterstützt das Team von wallstreetONLINE seit August 2025. Zuvor hat sie sich bereits mit Finanzthemen rund um die Börse, nachhaltige Geldanlagen und Edelmetalle wie Gold gewidmet. Abseits der Finanzwelt lebt Saskia ihre kreative Seite aus: Ob im aufwendigen Cosplay, auf Twitch oder bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Hund in der Natur.

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