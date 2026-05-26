Anmeldung für die 2026 Tire Emissions Research Conference jetzt geöffnet

Der Tire Industry Project (TIP) gibt die Registrierung für die 2026 Tire Emissions Research Conference an der Universität Cambridge bekannt. Die Konferenz fokussiert auf Reifenemissionen und fördert wissenschaftlichen Austausch und Zusammenarbeit.

Der Tire Industry Project (TIP) gibt die Öffnung der Anmeldungen für die 2026 Tire Emissions Research Conference bekannt, die vom 8. bis 10. Dezember 2026 an der Universität Cambridge in England stattfinden wird.

Aufbauend auf den starken Grundlagen der vorherigen Konferenzen in München (2024) und Boston (2025) wird sich diese Ausgabe erneut ausschließlich auf die Diskussion wissenschaftlicher Forschung zu Reifenemissionen und die Förderung umsetzbarer Maßnahmen konzentrieren. Diese anhaltende Fokussierung spiegelt die wachsende globale Aufmerksamkeit für Reifenabriebemissionen und die Überzeugung wider, dass Fortschritte am besten durch offenen Wissensaustausch, Multi-Stakeholder-Zusammenarbeit und harmonisierte wissenschaftliche Methoden erzielt werden.

Die Agenda spiegelt die volle Komplexität der Herausforderung wider: Die Konferenz vereint die Breite an Fachwissen, das zur Behandlung dieser kritischen Themen erforderlich ist, und bringt Wissenschaftler und Praktiker aus Industrie und Wissenschaft sowie politische Entscheidungsträger und Experten für Umwelt- und Materialwissenschaften zusammen. Sie schafft ein Forum für die Art von kollaborativer Ideenfindung, die neue Erkenntnisse zur Bewältigung von Reifen- und Straßenabriebemissionen generiert.

Die Konferenz findet am Jesus College der renommierten Universität Cambridge statt, einem globalen Zentrum des Lernens mit jahrhundertelanger wissenschaftlicher Exzellenz. Dies setzt die Tradition der Konferenz fort, mit weltklasse Institutionen wie der Technischen Universität München und dem Massachusetts Institute of Technology zusammenzuarbeiten. Forscher und Experten auf diesem Gebiet sind eingeladen, ihre Abstracts bis zum 29. Mai 2026 einzureichen, um die Möglichkeit zu erhalten, in das Konferenzprogramm aufgenommen zu werden.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Registrierung für die Konferenz 2026 finden Sie auf der Veranstaltungswebsite. Der Tire Industry Project freut sich darauf, die internationale Gemeinschaft in Cambridge zu begrüßen, um die neuesten Forschungsergebnisse zu diskutieren und gemeinsam an Lösungen für die Herausforderungen der Reifenemissionen zu arbeiten. Die Konferenz verspricht ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem besseren Verständnis und einer wirksameren Regulierung dieser Umweltauswirkungen zu sein





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