Die deutsche Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger wechselt im Januar 2027 vom US-Klub Gotham FC zur SG Union Berlin. Der Verein bestätigt den Transfer.

Die SG Union Berlin hat einen signifikanten Kaderzug für die kommende Saison bekanntgegeben. Die Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger wird im Januar 2027 vom US-amerikanischen Verein Gotham FC nach Köpenick wechseln. Der 36-jährige Keeperin kehrt damit nach mehr als zwölf Jahren wieder in die deutsche Bundesliga zurück, wo sie bereits in der Vergangenheit für die Berliner Eisschild-Elf tätig war.

Offizielle Bekanntgabe des Transfers

Der Verein gab die Verpflichtung am Montag offiziell bekannt. Berger unterzeichnete einen Vertrag, der ihren Wechsel zum Beginn der zweiten Jahreshälfte 2027 regelt. Dieses Datum markiert den offiziellen Stichtag, an dem sie ihren Dienst für die SG Union Berlin aufnehmen wird. Die Rückkehr der Torwartin ist ein deutliches Signal für die Ambitionen des Vereins, die in der letzten Spielzeit teilweise Probleme im Tor zeigten.

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Berger begründet ihre Rückkehr

Ann-Katrin Berger erklärte öffentlich, dass sich Union sehr intensiv und über einen langen Zeitraum um sie bemüht habe. Diese langfristige Verpflichtung schätzt die Torhüterin sehr. Sie hob den bemerkenswerten Weg hervor, den der Verein in den vergangenen Jahren eingeschlagen hat. Berger möchte mit ihrer umfassenden Erfahrung dazu beitragen, die ambitionierte Mannschaft weiter voranzubringen.

Strategische Bedeutung für die SG Union Berlin

Für die SG Union Berlin ist die Verpflichtung von Ann-Katrin Berger ein sehr wichtiger Transfer. Besonders im Tor hakte es bei den Unionerinnen in der jüngeren Vergangenheit. Berger bringt die notwendige Erfahrung mit, die das Team unter der Leitung von Trainerin Marie-Louise Eta benötigt, um seine sportlichen Ziele zu erreichen. Die Erfolge des Vereins bei der Verpflichtung zeigen die wachsende Attraktivität des Projekts.

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Managerin betont Weltklasse-Niveau

Die Managerin der SG Union Berlin, Jennifer Zietz, betonte das hohe Potenzial der neuen Torhüterin. Zietz erklärte, dass Berger eine Weltklasse-Torhüterin ist, die ihre Fähigkeiten seit vielen Jahren mit hoher Konstenz bei Topklubs und in der deutschen Nationalmannschaft unter Beweis gestellt habe. Sie freue sich sehr, die Spielerin von ihrem Weg überzeugen konnte. Berger wird der Mannschaft auf dem Platz, aber auch darüber hinaus enorm weiterhelfen.

Ausblick auf die Zukunft der SG Union Berlin

Die Verpflichtung von Deutschlands Fußballerin des Jahres 2024 zeigt, wie ambitioniert die SG Union Berlin ihren Weg weitergehen möchte. Ann-Katrin Berger wird als erfahrene Führungskraft in der Defensive erwartet. Ihr Wechsel nach Köpenick stärkt das Vertrauen in die sportliche Entwicklung des Vereins. Fans und Experten können auf eine stabilere Torwartposition in der nächsten Saison hoffen.