Ann-Katrin Berger kehrt zur Saison 2027 zur Bundesliga zurück. Union Berlin verstärkt sich mit der Torhüterin. Bayern-Star Giulia Gwinn begrüßt den Transfer.

Ann-Katrin Berger kehrt im Januar 2027 nach mehr als zwölf Jahren Abwesenheit in die Bundesliga zurück. Die Torhüterin, die aktuell beim US-amerikanischen Verein Gotham FC unter Vertrag steht, wechselt zum neuen Jahr nach Köpenick zu Union Berlin. Diese Verpflichtung stellt einen signifikanten Schritt für den Aufsteiger aus dem Jahr 2025 dar und wird als struktureller Aufbau für die Zukunft gewertet. Die offizielle Bestätigung des Wechsels erfolgte bereits Anfang der laufenden Woche.

Bayern-Star Giulia Gwinn lobt den Transfer

Giulia Gwinn, die als 27-jähriger Star beim FC Bayern München aktiv ist, reagiert mit großer Begeisterung auf die Neuverpflichtung ihres Kontrahenten. In einem Statement gegenüber BILD bezeichnet sie den Wechsel als extrem positiven Impuls für die gesamte Liga. Sie hebt hervor, dass durch die Verpflichtung einer Spielerin wie Ann-Katrin Berger ein echtes Ausrufezeichen gesetzt wird. Gwinn betont, dass dies ein klares Signal an die Öffentlichkeit sendet und die Qualität sowie die Wahrnehmung des deutschen Frauenfußballs nachhaltig stärkt.

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Statistische Dominanz Münchens versus Berliner Krise

Der direkte Vergleich zwischen den beteiligten Vereinen verdeutlicht die unterschiedlichen aktuellen Perspektiven der Teams. Der FC Bayern München steht unangefochten an der Tabellenspitze und weist eine beeindruckende Serie auf, in der das Team seit 53 Spielen kein einziges Match mehr verloren hat. Im Gegensatz dazu begann Union Berlin katastrophal in die aktuelle Saison, da der Aufsteiger vier Niederlagen in Folge hinnehmen musste. Obwohl sich das Team mittlerweile von diesen Rückschlägen erholt hat, gehört der Titelkampf aktuell noch nicht zu den unmittelbaren Zielen der Berliner.

Erstes Duell im Januar gegen den FC Bayern

Das erste Pflichtspiel für Ann-Katrin Berger in Deutschland findet bereits im Januar statt. Am 17. Januar wird Union Berlin beim FC Bayern München antreten. Giulia Gwinn hofft auf eine gesteigerte Aufmerksamkeit für die Liga durch diese Konstellation. Sie äußert den Wunsch, dass noch mehr Fans ins Stadion kommen, wenn die neue Torhüterin gegen ihre Mannschaft spielt. Gwinn ist überzeugt, dass Berger Union Berlin einen Mega-Rückhalt geben wird. Sie warnt jedoch davor, den Verein als sofortigen Titelkandidaten zu betrachten, da das Team noch nicht an jenem Punkt angekommen sei, wohin es langfristig strebe.

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Nationale Verpflichtungen vor dem Club-Wechsel

Bevor die Vereinskarriere bei Union Berlin im Januar 2027 startet, stehen für Ann-Katrin Berger und Giulia Gwinn wichtige Einsätze mit der DFB-Elf an. Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich derzeit zu Testzwecken in Brasilien. Dort wird 2027 die Weltmeisterschaft ausgetragen, was die aktuellen Länderspiele zu einem relevanten Probelauf macht. Die Mannschaft testet dabei gegen starke südamerikanische und südostasiatische Gegner.

Spielplan und Übertragungen der Länderspiele

Der erste Test findet in der Nacht vom 29. auf den 30. November statt. Das Spiel gegen Argentinien beginnt um 0.15 Uhr MEZ in La Plata und wird live im ZDF übertragen. Danach reist die DFB-Elf weiter nach Rio de Janeiro. Dort trifft die Nationalmannschaft am Freitag, dem 4. Dezember, auf Peru. Der Kick-off zu diesem zweiten Testmatch ist um 22.15 Uhr MEZ angesetzt und wird live in der ARD zu sehen sein. Diese Spiele dienen der Feinjustierung des Kaders für die bevorstehenden internationalen Herausforderungen.