Torhüterin Ann-Katrin Berger kehrt nach über zwölf Jahren ins Bundesligaauf und unterschrieb einen Vertrag bis 2027. Parallel trainiert sie mit dem Nationalteam für die Spiele in Argentinien und Peru.

Ann-Katrin Berger, die dreimalige Fußballerin des Jahres, hat ihren Wechsel zu Union Berlin bekannt gegeben und spielt ab Januar 2027 wieder in der Bundesliga. Die Torhüterin trifft mit der DFB-Frauennationalmannschaft derzeit in Rio de Janeiro ein, wo sich das Team auf die Test-Länderspiele gegen Argentinien und Peru vorbereitet. Der 36-Jährigen gelang die Rückkehr nach Deutschland nach mehr als zwölf Jahren Abstinenz in der ersten Liga, wobei sie einen Vertrag über zweieinhalb Jahre mit ihrem neuen Verein unterschrieben hat.

Detailoffenheit bei Vertragsunterzeichnung

Berger offenbarte während einer digitalen Medienrunde in Rio überraschend das Vertragsende. Sie erklärte, dass der Vertrag bis 2027 laufe, obwohl Vereine Details dieser Art üblicherweise geheim halten. Die gebürtige Schwäbin, die zuvor für den US-Klub Gotham FC auflief und dort Meister wurde, betonte ihr gutes Gefühl bezüglich der Entscheidung. Sie sei sich sicher, den Prozess bis zum Ende durchziehen zu können und wolle nicht von Branchen-Mechanismen beeinflusst werden.

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Unabhängigkeit von Bundestrainer Christine Wück

Die 34-malige Nationalspielerin pocht auf ihre Autonomie im Karrieremanagement. Berger gab klar an, keinen Transfer-Rat oder eine Zustimmung von Bundestrainer Christine Wück für diesen Schritt zu benötigen. Die 36-Jährige möchte in Berlin-Köpenick mithelfen, die Bundesliga wieder interessanter zu machen, nachdem sie seit 2014 ausschließlich bei ausländischen Klubs unter Vertrag stand. Medienberichten zufolge gelten der Wechsel als Transfercoup für Union und als wichtiger Gewinn für die Liga.

Ausblick auf die Länderspiele in Südamerika

Bevor Berger ihre erste Bundesliga-Partie im Stadion An der Alten Försterei bestreiten kann, steht die Vorbereitung auf die Spiele in Südamerika an. Das DFB-Team testet gegen Argentinien am 30. November um 0.15 Uhr MEZ im ZDF sowie gegen Peru am 4. Dezember um 22.15 Uhr MEZ im ARD-Fernsehen. Berger möchte die Zeit nutzen, um Feinschliff zu holen und das WM-Flair in Brasilien zu spüren, wo im kommenden Sommer die dritte Weltmeisterschaft auf dem Programm steht.

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Positionierung im Nationalteam und Konkurrenz

Berger steht vor der Herausforderung, sich ihre Rolle als Nummer eins zurückzuerobern. Bayern-Direktorin Bianca Rech hatte im Oktober die Münchner Torhüterin Ena Mahmutovic als Zukunft der Nationalmannschaft bezeichnet. Berger reagiert gelassen auf diese Entwicklung und hat von dieser Diskussion zuvor nichts mitbekommen. Sie betrachtet Konkurrenzsituationen als natürlichen Teil des Spitzensports, wobei ihre Entscheidung, den Leistungssport nach zwei Schilddrüsenkrebs-Erkrankungen zurückzugewinnen, ihre mentale Stärke unterstreicht.

Medienresonanz und künftige Perspektiven

Berger kommentiert die öffentlichen Debatten um ihre Nachfolge im Tor mit großer Distanz. Für sie und den Bundestrainer ist die sportliche Leistung entscheidend, während externe Meinungen eine untergeordnete Rolle spielen. Die Rückkehr in die Bundesliga wird als Chance gesehen, die Aufmerksamkeit auf die Frauenförderung zu lenken. Berger freut sich auf die Rückkehr ins Heimatstadion und die Unterstützung durch die Fans in Berlin.