Die deutsche Nationalspielerin Ann-Katrin Berger unterschreibt beim 1. FFC Union Berlin. Die Torhüterin enthüllt die Laufzeit ihres neuen Vertrages und die Hintergründe des Transfers vom Gotham FC.

Ann-Katrin Berger wird ab Januar für den 1. FFC Union Berlin auflaufen. Die 36-jährige Torhüterin hat ihren Wechsel aus den USA bestätigt und dabei erstmals die genaue Laufzeit ihres Vertrags veröffentlicht. Diese Entscheidung markiert einen signifikanten Karrieresprung, da Berger damit die letzten Monate ihrer professionellen Laufbahn noch einmal strategisch nutzt. Der Wechsel gilt als einer der bemerkenswertesten Transfers in der aktuellen Saison des deutschen Frauenfußball s.

Vertragslaufzeit und Motivation der Spielerin

Ann-Katrin Berger hat einen Zweieinhalb-Jahres-Vertrag beim 1. FFC Union Berlin unterzeichnet. Die Goalie gibt an, dass sie das Commitment erfüllen kann, da sie ihren Fokus auf das reine Genießen des Sports gelegt hat. Sie erklärt, dass sie in früheren Phasen ihrer Karriere bereits aufgehört hat, starre Pläne zu schmieden. Nach vielen erreichten Zielen spielt sie primär aus Leidenschaft und nicht aus Druck heraus weiter. Der Vertrag soll sie bis zum Ende der Saison 2026 in Berlin binden.

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Rückkehr nach Deutschland und Familienbande

Einer der Hauptgründe für die Wahl von Union Berlin ist die Rückkehr in die Heimat. Berger hat zwölf Jahre und sechs Monate im Ausland verbracht, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten bei den New York Knights und später dem Gotham FC. Sie betont, dass die Nähe zur Familie ein starkes emotionales Argument darstellt. Obwohl Berlin nicht ihre exakte Geburtsstadt in Schwaben ist, spart sie sich nun die langen Reisen um die halbe Welt. Die Erleichterung über die geografische Nähe zur Verwandtschaft ist für die Torwartin ein wesentlicher Faktor für ihre Entscheidung gewesen.

Hintergründe des Transfers und US-Verpflichtung

Union Berlin war bereits im vergangenen Sommer intensiv an einer Verpflichtung von Ann-Katrin Berger interessiert. Der US-Klub Gotham FC hatte den Verkauf damals jedoch blockiert, um mit der deutschen Keeperin die Meisterschaft in der National Women's Soccer League zu erreichen. Berger wurde in dieser Saison zur besten Torhüterin der Liga gewählt. Erst im Halbfinale schied Gotham aus, was den Weg für den Transfer frei machte. Der Verein reiste extra in die USA, um die Torhüterin persönlich zu überzeugen.

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Konkurrenz und organisatorische Abläufe

Neben Union Berlin zeigten auch zahlreiche Klubs aus England und Amerika Interesse an der Torfrau. Die Berliner Sportdirektion erhielt jedoch kurzfristig den Zuschlag und führte die Verhandlungen erfolgreich zu Ende. Alle formalen Aspekte des Transfers sowie die Erstellung der Vorstellungsfotos wurden bereits in den Vereinigten Staaten erledigt. Der 1. FFC Union Berlin unterstützt die Spielerin aktiv bei der Umzugsorganisation und der Suche nach einer geeigneten Wohnimmobilie in der deutschen Hauptstadt. Diese Unterstützung soll den Start in die neue Liga so reibungslos wie möglich gestalten.

Zukunftsperspektive jenseits der Spielzeit

Die zweieinhalb Jahre als aktive Spielerin bei Union Berlin müssen nicht zwingend das Ende ihrer Zeit im Verein bedeuten. Interne Informationen deuten darauf hin, dass eine Übernahme einer anderen Aufgabe innerhalb der Vereinsstruktur durchaus im Raum steht. Die ambitionierten Köpenickerinnen planen, Berger auch außerhalb des Feldes in der Weiterentwicklung des Teams zu integrieren. Dies könnte auf eine Rolle als Trainerin, Beraterin oder in einer anderen strategischen Funktion hindeuten, die die lange Erfahrung der Goalie einbezieht. Die Tore für eine langfristige Zusammenarbeit bleiben geöffnet.