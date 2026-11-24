Die deutsche Nationaltorhüterin kehrt nach 12 Jahren ins Ausland zu Union Berlin zurück. Mit Ambitionen auf die WM 2027 stärkt sie den Kader.

Die deutsche Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger beendet ihre mehrjährige Auslandsstation und kehrt zurück in die Heimat. Die 36-jährige Spielerin wechselt zu Union Berlin und unterstreicht damit den ambitionierten Aufbau des Vereins in der Bundesliga. Der Transfer gilt als einer der bedeutendsten in der Geschichte des Frauenfußballs in Deutschland.

Berger kehrt nach 12 Jahren ins Heimatland zurück

Ann-Katrin Berger kommt nach zwölf Jahren im internationalen Profil zum Union Berlin. Der Verein bezeichnet den Wechsel als einen enormen Transfer-Hammer für die erste Frauenmannschaft. Der Vergleich mit Marc-André ter Stegen, der aus dem Ausland in den Amateurbereich nach Köpenick zurückkehrt, verdeutlicht die sportliche Bedeutung dieser Verpflichtung. Berger wird nicht als reine Ergänzung verpflichtet, sondern als zentrale Figur für die Zukunft.

Also read Frauen-Bundesliga: Union holt DFB-Star Ann-Katrin Berger nach Berlin

Union Berlin verpflichtet Nummer 1 des DFB-Teams

Die deutsche Nationalmannschaft vertraut der 36-Jährigen seit zwei Jahren als Nummer eins im Tor. Vor der Veröffentlichung des Wechsels reiste Anfang November eine vierköpfige Delegation des Vereins nach New York. An der Reise waren Geschäftsführerin Jennifer Zietz, Präsidiumsmitglied Christian Arbeit sowie eine Fotografin und ein Kameramann beteiligt. Ziel war die finale Abwicklung des Vertrags und die Erstellung professioneller Vereinsbilder.

Zietz kennt Spielweise ihrer neuen Torfrau bestens

Die Verbindung zwischen Union Berlin und Ann-Katrin Berger ist langjährig verwurzelt. Geschäftsführerin Jennifer Zietz und die Torhüterin standen gemeinsam von 2011 bis 2014 für Turbine Potsdam auf dem Feld. Diese historische Verbundenheit erleichterte die Verhandlungen erheblich. Berger blickt auf eine erfolgreiche internationale Karriere bei Paris Saint-Germain, Birmingham City, Chelsea und Gotham FC zurück.

Advertisement

Berger sammelt Titel in England und den USA

Die Olympia-Bronzemedaillengewinnerin von 2024 verfügt über eine beeindruckende Trophäensammlung. Mit Turbine Potsdam gewann sie 2012 die deutsche Meisterschaft. Viermal wurde sie mit Chelsea von 2020 bis 2023 englische Meisterin. Im Jahr 2025 sicherte sie sich einen weiteren Meistertitel mit Gotham. Diese internationale Erfahrung möchte sie nun in die Bundesliga einbringen.

Ziele bei Union Berlin fokussiert auf die WM 2027

Berger äußert klare Ambitionen für ihre Zeit in Berlin. Sie bezeichnet das Projekt von Union Berlin als das ansprechendste im Vergleich zu anderen Optionen. Ihr erklärtes Ziel ist der Gewinn von Titeln, unabhängig davon, ob diese von großem oder kleinem Format sind. Die 36-Jährige will ihre Position als deutsche Nationaltorhüterin festigen und sich auf die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien vorbereiten.