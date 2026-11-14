Ann Michael: Die Back-Queen der New England Patriots ersetzt Gisele Bündchen

Ann Michael erobert Boston mit ihrer Backserie. Die Frau von Star-QB Drake Maye wird zur neuen Symbolfigur der Patriots und übernimmt die Rolle der 'First Lady'.

Ann Michael hat den Status als neue 'First Lady' der New England Patriots übernommen. Die 23-jährige Ehefrau von Star-Quarterback Drake Maye hat sich in Boston bereits als kulinarische Ikone etabliert und ersetzt damit die langjährige Symbolfigur Gisele Bündchen. Die Fans in Boston vergleichen die neue Gesichter der Franchise sogar direkt mit der TV-Serie 'Game of Thrones' und nennen sie bereits 'The Queen of the North' oder die Königin des Nordens.

Vom TikTok-Star zur Werbefigur

Die virale Bekanntheit der Newcomerin basiert auf ihrer Backserie 'Bakemas', die sie vor einem Jahr auf der Plattform TikTok startete. Mit ihrer Highschool-Liebe Drake Maye präsentierte sie dabei täglich vorweihnachtliches Gebäck, das durch die Einbindung weiterer Patriots-Spieler massiven Zuspruch fand. Die Serie machte sie schnell zu einem Internet-Star in den USA und führte dazu, dass der lokale Fernsehsender NBC10 Boston ihr eine eigene Sendung namens 'Beyond Bakemas' widmete. Dieser Hype war so umfangreich, dass sie sogar eine Kooperation mit der Fluggesellschaft JetBlue abschloss, die während der Playoff-Phase der Patriots M&M-Kekse auf ihren Flügen an Passagiere verteilte.

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Unterschiedliche Wege zur 'First Lady'

Im Vergleich zu ihren Vorgängerinnen sticht Ann Michael durch eine deutlich bodenständige Persönlichkeit heraus. Während Tom Brady in seiner Zeit bei den New England Patriots mit seiner damaligen Ehefrau Gisele Bündchen vor allem durch Mode und Glamour auffiel, setzt die 23-Jährige auf hausgemachte Qualität. Gisele Bündchen, 46 Jahre alt, stand stets an der Seite ihres Ex-Manns, der als erfolgreichster Quarterback der Geschichte gilt und mit dem Team insgesamt sechs Super-Bowl-Titel gewann. Drake Maye, 24 Jahre alt, hat nun die Verantwortung für das Team übernommen, und seine Frau repräsentiert eine neue, zugänglichere Art der öffentlichen Präsenz.

Wirtschaftlicher Erfolg durch Medienstudium

Die Geschäftsfrau nutzt ihr akademisches Fundament strategisch für ihre Karriere. Ann Michael studierte an der University of North Carolina at Chapel Hill Medien und Journalismus mit dem Spezialgebiet Werbung und Public Relations. Ein Nebenfach im Bereich Unternehmertum unterstützte diese Ausrichtung maßgeblich. Große Marken wie Amica Insurance oder DoorDash haben sie bereits als Werbegesicht für sich entdeckt. Diese strategische Positionierung unterscheidet sich von der eher stilbasierten Präsenz früherer 'First Ladies' im Franchise.

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Das Lieblingsspeis der Offensive Line

Der kulinarische Fokus von Ann Michael richtet sich stark auf die Bedürfnisse des Teams. Ihr persönliches Highlight sind 'Cinnamon Roll Snickerdoodle Cookies', ein saftiges Zimt-Gebäck, das sowohl ihrem Mann Drake als auch der kompletten Offensive Line der Patriots schmeckt. Die Bodyguards ihres Gatten haben dieses Angebot bereits enthusiastisch angenommen. In einem Interview mit 'People' erzählte sie von humorvollen Dankeskarten ihrer Leibwächter: 'Fütter uns einfach weiter. Wir müssen deinen Mann beschützen, also müssen wir das zusätzliche Gewicht halten. Wenn du einen Leibwächter brauchst, sind wir deine Leibwächter.'

Der Umgang mit neuer Aufmerksamkeit

Die enorme Steigerung der medialen Aufmerksamkeit hat die 23-Jährige bisher noch nicht vollständig verinnerlicht. Im Juni 2025 fand ihre große Hochzeit statt, doch der damit einhergehende Rummel um ihre Person überrascht sie weiterhin. Auf ESPN erklärte sie, dass die Eskalation sehr schnell erfolgte. 'Ich bin daran gewöhnt, dass Drake im Mittelpunkt steht. Überall, wo wir hingehen, bitten ihn die Leute um Fotos, und ich bin diejenige, die die Fotos macht. Jetzt, wo die Leute mich wollen, ist es seltsam. Es ist verrückt. Aber es ist wirklich cool.' Die NFL-Übertragungen am Sonntag ab 19 Uhr bei RTL zeigen nun nicht nur das Spiel, sondern auch diese neue kulturelle Dimension der Franchise-Familie.