Ann Michael: Von TikTok zur NFL-Insiderin - Drake Mayes Frau begeistert mit Back-Videos

Ann Michael, Ehefrau von NFL-Star Drake Maye, ist durch ihre Serie "Bakemas" zum Internet-Phänomen geworden. Kooperationen mit JetBlue und NBC10 Boston zeigen ihren Erfolg.

Ann Michael, die 23-jährige Ehefrau des NFL-Stars Drake Maye, hat sich im US-amerikanischen Sport- und Internetgeschehen einen festen Platz erobert. Der Quarterback der New England Patriots, der seit 2024 für das Franchise in der National Football League aufläuft, profitiert indirekt von der viralen Popularität seiner Frau. Statt sich auf traditionelle Glamour-Darstellungen in den sozialen Medien zu konzentrieren, setzt Ann Michael auf bodenständige Backkunst, die ein enormes Engagement bei ihren Followern auslöst.

Viraler Erfolg durch "Bakemas" Serie

Der Durchbruch für Ann Michael erfolgte vor einem Jahr, als sie ihre TikTok-Serie "Bakemas" startete. Das Konzept basierte auf der täglichen Präsentation von neuem, vorweihnachtlichem Gebäck im Dezember, was zu einer schnellen und massiven Verbreitung der Videos führte. In den Aufnahmen treten nicht nur sie selbst auf, sondern auch aktive Spieler der New England Patriots, was die Inhalte für die Fangemeinde noch attraktiver machte. Durch diese Strategie wurde sie schnell zu einem bekannten Internet-Star in den Vereinigten Staaten.

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Die Popularität ihrer Backaktionen wuchs so stark, dass sie darüber hinausgehendes mediales Interesse erregte. Der lokale Fernsehsender NBC10 Boston reagierte auf den Hype, indem er Ann Michael eine eigene Sendung widmete, die den Titel "Beyond Bakemas" trägt. Diese professionelle Anerkennung durch einen etablierten Sender unterstreicht die Reichweite, die sie mit ihren kreativen Kochvideos erreicht hat, und hebt sie von reinen Social-Media-Trends ab.

Professionelle Kooperationen und Markenpartnerschaften

Neben den Fernsehprojekten nutzte Ann Michael die Aufmerksamkeit für strategische Partnerschaften mit namhaften Unternehmen. Während die New England Patriots in der vergangenen Saison erfolgreich durch die Playoffs zogen und bis in den Super Bowl vorstießen, ging sie eine Kooperation mit der Fluggesellschaft JetBlue ein. Diese Partnerschaft bot ihr die Möglichkeit, ihre Backkunst einem breiten Publikum außerhalb des Stadionbetriebs bekannt zu machen.

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Im Rahmen dieser Zusammenarbeit verteilte JetBlue auf ihren Flügen spezielle M&M-Kekse, die auf Ann Michaels Rezepturen basieren. Dies markiert einen bedeutenden Schritt von rein digitalen Inhalten hin zu physischen Produktpositionierungen im Einzelhandel und im Luftverkehr. Die Integration ihrer Marke in die Dienste eines großen Technologiekonzerns und einer Airline zeigt die wirtschaftliche Verwertbarkeit ihres kreativen Schaffens.

Die Lieblingsspeisen der Offensive Line

Interessante Details über die persönliche Küche von Ann Michael und ihre Auswirkungen auf die Profisportler wurden in Interviews offenbart. Das bevorzugte Gebäck ihres Ehemanns Drake Maye sowie die gesamte Offensive Line der New England Patriots sind die "Cinnamon Roll Snickerdoodle Cookies". Dabei handelt es sich um saftiges Zimt-Gebäck, das speziell auf die Vorlieben der großen Athleten zugeschnitten ist.

Die ehemalige Softball- und Hockeyspielerin erzählte der US-Zeitschrift "People", wie diese Leckereien die Interaktion mit den Bodyguards ihres Mannes beeinflussen. Die Schwergewichte, die für den Schutz von Drake Maye zuständig sind, nutzten die süßen Leckerbissen, um Dankeskarten zu schreiben. In diesen Notizen drückten sie ihren Wunsch aus, weiter mit Gebäck versorgt zu werden, um das für den Sport notwendige Körpergewicht zu halten, was eine humorvolle Dynamik zwischen dem Team und der Familie Maye schafft.

Persönlicher Hintergrund und öffentliche Wahrnehmung

Die Beziehung zwischen Drake Maye und Ann Michael hat eine lange Historie. Die Highschool-Sweethearts sind seit der Mittelstufe in North Carolina zusammen, was eine stabile persönliche Grundlage im Zentrum des öffentlichen Interesses bietet. Eine große Hochzeit ist für Juni 2025 geplant, was weitere mediale Aufmerksamkeit auf das Paar lenken wird. Trotz der rasanten Eskalation ihrer Bekanntheit versucht Ann Michael, sich einen realistischen Überblick über die Situation zu bewahren.

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In einem Gespräch mit dem Sender ESPN beschrieb sie das plötzliche öffentliche Interesse als seltsam, da sie es gewohnt ist, dass ihr Mann im Mittelpunkt steht und um Fotos gebeten wird, während sie oft hinter der Kamera steht. Die aktuelle Umkehrung dieser Dynamik, bei der jetzt auch sie im Fokus der Öffentlichkeit steht, empfindet sie als verrückt, aber auch als cool. Diese Reflexion zeigt den menschlichen Aspekt hinter der viralen Digitalisierung im modernen Sportgeschäft.