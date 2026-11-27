Anna Adamyan zeigt ein Klinikfoto und gibt private Einblicke: Diese Behandlungen ließ sie wegen ihrer Adenomyose durchführen.

gibt die Influencerin ihren Followern jetzt Einblicke in die medizinischen Behandlungen, denen sie sich wegen ihrer Adenomyose im Rahmen ihres Kinderwunsches unterzog.ein Foto aus der Klinik: Darauf liegt sie in blauer Klinikkleidung und mit einer hellgrünen OP-Haube auf einer Behandlungsliege.

Im Hintergrund sind medizinische Geräte und Kabel zu sehen.berichtet zudem von Verbesserungen, die nach den Eingriffen festgestellt worden seien. Gleichzeitig betont sie jedoch, dass sie nur ihre eigene Erfahrung beschreibt. Welche der Behandlungen am Ende tatsächlich gewirkt hat, könne sie medizinisch nicht sicher sagen.schildert in ihrer Story, für mehrere Gebärmutterspiegelungen zu Dr. Campo nach Belgien gereist zu sein. Dort wurde sie laut eigener Aussage sowohl während des Kinderwunsches für ihren älteren Sohn als auch erneut 2025 behandelt.

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Zur Behandlung kam PRP an ihren Eierstöcken und an der Gebärmutterschleimhaut zum Einsatz. Zudem seien vorhandene Verwachsungen bestmöglich entfernt und Cortison direkt vor Ort gespritzt worden. Unabhängig davon ließ sich2025 mit dem Medikament Yselty für drei Monate in künstliche Wechseljahre versetzen. So wollte sie nach eigener Darstellung bewusst alles "runterfahren".