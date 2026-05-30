Anna-Carina Woitschack gewinnt Let's Dance 2026: Ein Rückblick auf alle Sieger

Anna-Carina Woitschack hat die 19. Staffel von Let's Dance gewonnen. Wir blicken zurück auf alle Dancing Stars von Wayne Carpendale bis heute.

Das große Finale der 19. Staffel von Let's Dance ist entschieden. Anna-Carina Woitschack , die Schlagersängerin, hat gemeinsam mit ihrem Profitänzer Evgeny Vinokurov den Sieg geholt und darf sich fortan Dancing Star 2026 nennen.

Sie setzte sich im Finale gegen den Musiker Milano und den Ninja Warrior Sportler Joel Mattli durch. Der Pokal, der seit 2006 jedes Jahr an den besten Promi-Tänzer vergeben wird, ist damit in den Händen einer würdigen Siegerin. Die Zuschauer haben fleißig für sie angerufen, und auch die Jury war von ihren Leistungen begeistert. Schon in den vorherigen Shows zeigte sie eine bemerkenswerte Entwicklung und meisterte anspruchsvolle Tänze mit Bravour.

Besonders ihr letzter Tanz im Finale rührte viele zu Tränen und brachte ihr die Höchstpunktzahl der Jury ein. Die Spannung im Studio war greifbar, als die Ergebnisse verkündet wurden, und die Emotionen kochten über, als Anna-Carina Woitschack ihren Sieg feierte. Das Moderationsduo Daniel Hartwich und Victoria Swarovski führte souverän durch den Abend.

Swarovski, die selbst 2016 die Show gewann, musste in dieser Staffel eine Pause einlegen, um den Eurovision Song Contest in Wien zu moderieren, wurde aber von Laura Wontorra vertreten. Die Jury, bestehend aus Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, bewertete die Tänze mit ihrer gewohnten Mischung aus Kritik und Lob. Im Finale ging es emotional zu, denn es stand der Abschied von der Staffel bevor. Doch am Ende konnte nur einer jubeln: Anna-Carina Woitschack.

Die Gewinnerin strahlte über das ganze Gesicht, als sie den Pokal in die Höhe stemmte. Ihre Freude war ansteckend, und das Publikum feierte sie mit stehenden Ovationen. Blicken wir auf die Geschichte von Let's Dance zurück: Die erste Staffel 2006 gewann Wayne Carpendale mit Isabel Edvardsson. Ein Jahr später triumphierte Susan Sideropoulos mit Christian Polanc.

Nach einer dreijährigen Pause startete die Show 2010 neu und Sophia Thomalla holte sich den Titel mit Massimo Sinató. 2011 gewann Maite Kelly, erneut mit Christian Polanc. 2012 setzte sich Magdalena Brzeska mit Erich Klann durch, 2013 Manuel Cortez mit Melissa Ortiz, 2014 Alexander Klaws mit Isabel Edvardsson, 2015 Hans Sarpei mit Kathrin Menzinger. 2016 siegte Victoria Swarovski mit Erich Klann, die später selbst Moderatorin wurde. 2017 gewann Gil Ofarim mit Ekaterina Leonova, die für ihr strenges Training bekannt ist. 2018 wurde Ingolf Lück mit 60 Jahren zum ältesten Sieger weltweit. 2019 gewann Pascal Hens mit Ekaterina Leonova. 2020 holte Lili Paul-Roncalli mit Massimo Sinató den Pokal. 2021 siegte Ex-Fußballprofi Rúrik Gíslason mit Renata Lusin, der als Donnergott Thor die Herzen eroberte. 2022 gewann Zirkuskünstler René Casselly, der als erster Deutscher den Mount Midoriyama bei Ninja Warrior bezwang.

Nun 2026 Anna-Carina Woitschack. Jeder dieser Sieger hat auf seine Weise die Show geprägt und für unvergessliche Momente gesorgt. Let's Dance bleibt eine der beliebtesten Shows im deutschen Fernsehen, die Tanzkunst und Unterhaltung vereint. Die Vorfreude auf die nächste Staffel ist bereits groß, denn die Show hat sich längst als fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft etabliert





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