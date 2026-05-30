Anna-Carina Woitschack gewinnt Let's Dance 2026 gegen Joel Mattli und Milano

Die Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack ist die neue "Let's Dance"-Siegerin 2026. Nach einem emotionalen Finale, bei dem ihr Vater nach überwundener Krebserkrankung anwesend sein konnte, setzt sie sich gegen "Ninja Warrior"-Star Joel Mattli und Rapper Milano durch. RTL verzeichnet mit der Sendung hohe Einschaltquoten.

Was für ein Finale , was für ein Triumph! Anna-Carina Woitschack hat sich zur neuen " Let's Dance "-Königin getanzt. Seit dem 27. Februar 2026 stand die Schlager sängerin Woche für Woche auf dem berühmten RTL -Parkett.

Anfangs unsicher, wusste sie nicht, ob sie ernst genommen würde. Doch sie hatte ein klares Ziel: über sich hinauswachsen und allen beweisen, dass sie ihren eigenen Weg gehen kann. Und sie überzeugte Jury und Zuschauer. Am Freitag stand sie schließlich im großen Finale neben "Ninja Warrior"-Star Joel Mattli und Rapper Milano.

Um 0.32 Uhr war die Sensation perfekt: Profitänzer Evgeny Vinokurov hatte sie zum Sieg trainiert. Nach der Entscheidung sagte sie zu BILD: "Man kann es nicht beschreiben. Ich war mir irgendwie so sicher, dass es Milano ist. Als dann gesagt wurde, dass es sehr eng ist, dachte ich: Ich glaube, es ist wieder keine Frau.

Umso mehr war ich geschockt.

" Kurz nach dem Finale hatte sie den Sieg noch nicht verarbeitet: "Man muss mich wirklich mal ganz feste kneifen, dass ich noch einen blauen Fleck mehr habe - dann checke ich es vielleicht. " Letztes Jahr kämpfte ihr Vater Wendolin noch um sein Leben. Er litt an Lymphdrüsenkrebs, der zunächst als unheilbar galt. 2025 wurde er in der Uniklinik Magdeburg behandelt, die Therapie schlug an und der Tumor konnte erfolgreich zerstört werden.

Dass Papa Wendolin jetzt beim Finale von "Let's Dance" dabei sein konnte, ist für Anna-Carina deswegen umso bedeutsamer: "Mein Papa ist so stolz. Er hat geweint. Er ist einfach der stolzeste Mensch der Welt gerade.

" Sie widmet ihm den Sieg und wird die Ehrentrophäle in ihre neue Wohnung stellen - ihre erste eigene Wohnung in Dessau, in die sie während der Osterpause der Show einzog. Bisher wohnte sie bei ihren Eltern oder war in Beziehungen und zog direkt mit den Partnern zusammen. Trotz des Triumphs denkt die Schlagersängerin nicht ans Ausruhen: "Ich will nicht in dieses berühmte Loch fallen. Gott sei Dank geht es weiter.

" Wegen gesundheitlicher Probleme musste sie zahlreiche Live-Auftritte absagen, jetzt möchte sie wieder für ihre Fans da sein. "Wir haben noch eine andere tolle TV-Sendung. Ich darf noch nicht verraten, welche, aber bald.

" Nicht nur Anna-Carina durfte sich über ihren Sieg freuen, auch RTL feierte einen Triumph. Der Sender verzeichnete mit dem Finale einen Marktanteil von 18,6 Prozent. Durchschnittlich schauten sich 2,78 Millionen Zuschauer das große Tanz-Spektakel an. Vor allem bei den 14- bis 49-Jährigen drehte die beliebte Liveshow mit 20,9 Prozent Marktanteil noch einmal richtig auf





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