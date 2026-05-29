Anna-Carina Woitschack ist die Gewinnerin von Let's Dance 2026

Anna-Carina Woitschack hat die 19. Staffel von Let's Dance gewonnen. Im großen Finale standen die drei Promis Milano, Anna-Carina Woitschack und Joel Mattli ein letztes Mal auf der Bühne.

Anna-Carina Woitschack ist die Gewinnerin der 19. Staffel von Let's Dance. Im großen Finale standen die drei Promis Milano, Anna-Carina Woitschack und Joel Mattli ein letztes Mal auf der Bühne, bis um 0.32 Uhr die Siegerin gekürt wurde.

Anna-Carina Woitschack nahm den Pokal entgegen, während ihr Tanzpartner Evgeny Vinokurov überwältigt war. Auch Anna-Carinas Papa Wendolin Woitschack war überwältigt im Publikum. Der Sieg war am Anfang überhaupt nicht klar abzusehen, da alle drei Promis in den Jury-Tänzen je 30 Punkte ernteten. Bei Quickstep jubelte Motsi Mabuse: 'Ihr habt gepowert von Anfang bis Ende!

' Woitschacks Tanzpartner Evgeny umarmte anschließend Moderator Daniel Hartwich vor Freude, während Woitschack gestand, in der letzten Nacht vor Aufregung nur vier Stunden geschlafen zu haben. Milano und Marta Arndt schnappten sich die Höchstpunktzahl mit einem Tango, den Motsi mit einem 'Bombastisch!

' quittierte. Joachim Llambi begeisterte sich: 'Das wird eine runde Nummer hier heute Abend.

' Für Joel Mattli und Malika Dzumaev gab es ebenfalls 30 Punkte. Dann legten Anna-Carina und Evgeny noch einmal eine Schippe Perfektion drauf bei ihrem Lieblingstanz. Nach dem Paso Doble mit Evgeny war Motsi baff: 'Ich bin sprachlos. Man denkt, du bist Profi.

' Vongab es ein Lob, das nicht zu toppen war: 'Für mich war das hier der beste Tanz der gesamten Staffel. ' Er sah Woitschack bereits als Gewinnerin: 'Wenn du mit dem Tanz die Leute nicht überzeugt hast, dann weiß ich nicht, was wir mit dieser Malika Dzumaev (35) und Joel Mattli (32) im Finale. Der Freestyle mit dem Thema 'Puppenspiel' haute den Juror dann komplett um. Er legte sich endgültig fest: 'Was du hier abgeliefert hast, Woche für Woche.

Wenn man nicht für dich anruft, dann weiß ich auch nicht.

' Unter Tränen freuten sich Anna-Carina und Evgeny über die nächsten 30 Punkte. Das Zuschauer-Voting brachte die Entscheidung: Anna-Carina Woitschack ist die Gewinnerin





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