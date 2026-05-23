An der Seite ihres Tanzpartners Evgeny Vinokurov kämpft Anna-Carina WoitschackadeoobstKrisen und Missgunst an ihrer Karriere. Trotz härter Zeiten bleibt sie die selbstbewusste Anna-Carina und hat die Möglichkeit, eine positive Botschaft mit ins Finale zu bringen

Anna-Carina Woitschack kämpft im Let's Dance Finale Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33) hat sich Woche für Woche durchgebissen und ist nun als letzte verbleibende Promi-Frau um den Titel bei RTL im Finalengang.

Sie offenbart, dass Frauen manche Aufgaben schwerer haben. Ihr Weg ist mehr als nur eine Tanzshow, sondern eine Reise zu sich selbst. Anna-Carina wurde oft Vorwürfe ausgesetzt, dass sie viele Dinge nur aufgrund von Hilfe durch jemanden Bestimmtes geschafft hat. Sie hat oft die Meinung gehabt, dass sieExtra-Runde gehen müsse.

Stolpersteine wurden ihr in den Weg gelegt, aber sie ging weiter. Week für week wurden Zuschauer dazu ermutigt, wie sie stärker und selbstbewusster wurde





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Anna-Carina Woitschack Let's Dance Finales Titelchancen Kritik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Anna-Carina Woitschack will mit Familienritual ins „Let’s Dance”-FinaleSchlager-Star Anna-Carina Woitschack kämpft weiter um den Titel „Dancing Star 2026” – dabei gibt ihr ein festes Familienritual Kraft.

Read more »

Dieses Abendritual gibt Anna-Carina Woitschack Kraft für „Let's Dance”: „Einfach wieder Bock”Am 22. Mai kämpft Anna-Carina Woitschack um den Einzug ins „Let's Dance”-Finale. Die nötige Energie dafür bekommt sie vor allem von ihrer Familie.

Read more »

Dieses Ritual gibt Anna-Carina Woitschack Kraft für „Let's Dance”: „Einfach wieder Bock”Am 22. Mai kämpft Anna-Carina Woitschack um den Einzug ins „Let's Dance”-Finale. Die nötige Energie dafür bekommt sie vor allem von ihrer Familie.

Read more »

Nach dem „Let’s Dance”-Tanz überraschen Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov mit einer traurigen GeschichteGänsehaut bei „Let’s Dance“ ❤️

Read more »