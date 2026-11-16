Anna Kalinskaya verlobt sich mit Tomas Ferrari: Gluecklicher Augenblick

Die russische Tennisspielerin Anna Kalinskaya hat ihre Verlobung mit dem Finanzexperten Tomas Ferrari bekannt gegeben. Die Paar-Neubildung folgt auf eine Zeit mit Jannik Sinner.

Die russische Tennis spielerin Anna Kalinskaya befindet sich in höchster Glueckseligkeit. Die 27-Jaehrige hat ihre Verlobung mit ihrem Lebenspartner Tomas Ferrari offiziell an die Oeffentlichkeit gebracht und praesentiert dazu einen praechtigen Ring in den eigenen sozialen Medien. Auf dem von ihr geteilten Foto ist Kalinskaya zu sehen, wie sie ihren zukuenftigen Ehegatten kuesst. Begleitet wird das Bild von einer emotionalen Botschaft, in der die Spielerin beschreibt, wie wenig sie es abwarten kann, bis das naechste gemeinsame Kapitel ihres Lebens beginnt.

Historie der Beziehung zwischen Kalinskaya und Ferrari

Die Verbindung zwischen Anna Kalinskaya und Tomas Ferrari ist keine zufaellige Begegnung im jetzigen Moment, sondern blickt auf eine lange Vorgeschichte zurueck. Wie Berichte aus russischen Medien nahelegen, waren die beiden bereits im Jahr 2021 ein Paar. Nach der Trennung in dieser Zeit begann Kalinskaya eine Beziehung mit dem italienischen Tennis-Star Jannik Sinner. Erst nach der Trennung von Sinner und einer Phase der Abgrenzung von der Oeffentlichkeit fanden Kalinskaya und Ferrari im Jahr 2025 wieder zueinander. Dies markiert das Ende einer langwierigen Phase, in der der neue Partner der Spielerin weitgehend aus dem Rampenlicht ferngehalten wurde.

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Offizielle Einueberung und Hintergrund des Verlobten

Erstmals sprach Anna Kalinskaya, die zurzeit den 26. Platz in der Weltrangliste bekleidet, im September 2025 detailliert ueber ihren aktuellen Partner. In einem Interview mit der ehemaligen Tennisspielerin Anna Chakvetadze gab die Rusin Einblicke in das Leben von Tomas Ferrari. Sie verrriet, dass Ferrari kein Profi-Sportler sei, sich aber in seiner Jugend selbst sportlich betoetigt habe und dieses Interesse bis heute bewahre. Beruflich sei er im Finanzbereich taetig. Diese Praeisierung half, das Bild des neuen Partners zu schaerfen, welches zuvor von einer gewissen Intransparenz gegenuuber der Medienwelt gepraegt war.

Gemeinsame Auftritte bei internationalen Turnieren

Seit der Wiedervereinigung der beiden ist Tomas Ferrari regelmaessig an der Seite von Anna Kalinskaya bei ihren Turnieren zu sehen. Er unterstuetzt die Spielerin aktiv bei ihren Reisen und Wettkampfen. Zu den Schauplaetzen, an denen Ferrari bereits neben ihr stand, gehoeren unter anderem die prestigetruechtigen Turniere in Miami, Indian Wells und Madrid. Seine Praesenz im Hintergrund scheint einen festen Bestandteil ihrer neuen Lebenssituation geworden zu sein,waehrend sie sich auf die sportlichen Ziele konzentriert.

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Vergangenheit mit Jannik Sinner im Fokus

Die aktuelle Entwicklung der Beziehung zwischen Kalinskaya und Ferrari ist untrennbar mit der vergangenen Romance zwischen Kalinskaya und Jannik Sinner verbunden. Im Mai 2024 machten die beiden Tennisstars ihre Liebe offiziell bekannt. Sie unterstuetzten sich gegenseitig auf der Rennbahn und zeigten sich auch gemeinsam auf den Tribuen. Ein besonders hoehepunkt dieser Zeit war das Auftreten bei den US Open im September 2024. Dort sass Anna Kalinskaya auf der Tribuene, als Jannik Sinner seinen zweiten Grand-Slam-Titel errang. Anschliessend erhielt der Italiener von seiner damaligen Freundin einen Siegerkuss.

Endgueltige Trennung von Sinner bestaetigt

Die Liebe zwischen dem Russin und dem Italiener hielt jedoch nicht auf Dauer. Bereits im Herbst 2024 wurden die Geruechte ueber eine bevorstehende Trennung immer lauter. Die Unsicherheit blieb nicht lang bestehen, bis Jannik Sinner im Mai 2025 offiziell bestaetigte, dass er und Anna Kalinskaya kein Paar mehr seien. Diese Bestaetigung ebnete den Weg dafuer, dass Kalinskaya ihren eigenen Weg fortsetzen konnte, was nun mit der Verlobung mit Tomas Ferrari in einem neuen, stabilen Kapitel gipfelt.