Anna-Maria Ferchichi lässt Fans in ihr Luxusleben in Dubai blicken

Anna-Maria Ferchichi, die Ehefrau von Rapper Bushido, gewährte ihren Instagram-Followern private Einblicke in ihr Zuhause in Dubai. Sie zeigte die Inhalte ihrer Handtasche, ihren Kühlschrank, ihr Schlafzimmer und ihren Kleiderschrank sowie das Kinderzimmer ihrer Drillinge.

Anna-Maria Ferchichi, Ehefrau des Rap-Stars Bushido, gewährt ihren Instagram -Followern immer wieder ungeschminkte Einblicke in ihr Familienleben . In einer aktuellen Fragerunde teilte die 43-Jährige intime Einblicke in ihr Zuhause in Dubai. Sie präsentierte ihren Fans unter anderem den Inhalt ihrer Luxus- Handtasche , die neben Medizin für eines ihrer Kinder auch Lippgloss, Zahnseide, Lippenstift, Sonnenbrille und zahlreiche Kreditkarten enthielt.

Der Kühlschrank von Anna-Maria bot ebenfalls einen üppigen Anblick mit Obst, Gemüse und einer Vielzahl von Süßigkeiten. Anna-Maria gewährte ihren Fans auch Einblicke in ihr Schlafzimmer und ihren Kleiderschrank. Dort zeigten sich unter anderem ihre teuersten Schuhe und ihr Hochzeitskleid, das sie im achten Monat der Schwangerschaft trug. Sie stellte auch das Kinderzimmer der Drillinge Leonora, Naima und Amaya vor und enthüllte dabei das Lieblingsspielzeug der Kleinen: ein XXL-Puppenhaus.





