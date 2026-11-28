Acht Kinder haben Anna-Maria Ferchichi verändert. Nun gesteht Bushidos Frau: Der Abschied von ihrem früheren Ich tat lange weh.

ist inzwischen Mutter von acht Kindern. Diese Rolle hat sie nach eigenen Worten von Grund auf verändert. Im Gespräch mitgibt sie nun einen ehrlichen Einblick in ihr Gefühlsleben.

Sie habe erst lernen müssen, dass sie heute an einer ganz anderen Stelle im Leben steht als zu Beginn ihrer Zwanziger. Ihr früheres Ich habe sie dabei hinter sich gelassen.

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"Ich bin jetzt Achtfachmutter. Ich bin nicht mehr Anna-Maria aus meinen Zwanzigern. Da habe ich sehr lange getrauert" , gibt sie offen zu. Erst mit der Zeit habe sie akzeptiert, dass sie inzwischen an einem völlig anderen Punkt in ihrem Leben stehe als noch als junge Frau.